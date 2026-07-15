Fintech CiNKO fortalece alianza con MoneyGram para habilitar retiros e ingresos de efectivo en 170 países

La fintech CiNKO fortaleció su alianza con MoneyGram para permitir que los usuarios de su billetera digital puedan realizar retiros e ingresos de efectivo mediante la red global de la compañía de giros y remesas.
Con esta integración, los usuarios tendrán acceso a más de 470.000 puntos de atención de MoneyGram ubicados en 170 países y territorios, donde podrán convertir recursos digitales en efectivo o realizar el proceso inverso.
La funcionalidad estará disponible para quienes administran recursos en dólares desde la aplicación de CiNKO, una plataforma que permite recibir transferencias desde bancos y billeteras de Estados Unidos, mantener saldos en dólares digitales y realizar pagos desde una misma cuenta.
Según la compañía, el proceso para retirar efectivo consiste en generar la operación desde la aplicación, obtener un código de referencia y presentarlo junto con el documento de identidad en una ubicación participante de MoneyGram.
Así están las transferencias en la región
La integración se da en un contexto de crecimiento de las transferencias internacionales hacia América Latina.
De acuerdo con cifras citadas por la compañía, la región recibió remesas por US$156.000 millones durante 2025, mientras que Colombia registró ingresos cercanos a US$13.098 millones provenientes del exterior, según datos del Banco de la República.
Arturo Olmos, Head of Growth de CiNKO, afirmó que la alianza busca que los usuarios puedan administrar recursos recibidos desde el exterior y acceder a efectivo cuando lo requieran desde una sola aplicación.
«Nuestra apuesta es que las personas no tengan que pensar qué plataforma usar para cada necesidad financiera. Queremos que desde una sola aplicación puedan recibir dinero del exterior, ahorrar en dólares, generar rendimientos, pagar y, si lo necesitan, retirar efectivo de forma rápida y segura. Contamos con los mejores aliados estratégicos para ofrecer esa experiencia a escala global».