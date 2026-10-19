Relevante | Fintech Kapital podrá constituirse en Colombia como compañía de financiamiento

La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la constitución de la fintech Kapital Colombia como una compañía de financiamiento, en un proceso que comenzó en julio pasado, como reveló Valora Analitik.
La filial colombiana del neobanco Kapital tiene su foco en financiamiento de empresas y empresarios de todos los sectores y tamaños del país, desde pymes hasta grandes compañías.
El avance en el proceso para ser compañía de financiamiento le permitirá, además de otorgar créditos, captar recursos del público para escalar sus operaciones y ampliar su capacidad de financiamiento.
Al dar a conocer la autorización de constitución, Kapital Colombia recordó que esta fue la primera de las dos etapas del proceso de licenciamiento. Esto quiere decir que el inicio de operaciones de la nueva compañía estará sujeto a la obtención del permiso de funcionamiento.
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Así ha sido el crecimiento de Kapital en Colombia
René Saúl, CEO y cofundador de Kapital Grupo Financiero, destacó que se tomó la decisión de “construir nuestra entidad desde cero, convencidos del potencial de sus empresas y con una visión de largo plazo. Para Kapital, la regulación no es un obstáculo para innovar, sino parte de nuestro modelo de negocio”.
La operación actual en Colombia se concentra en el financiamiento empresarial, y convertirse en compañía de financiamiento abre la posibilidad de desarrollar una oferta de soluciones de ahorro y crédito, con nuevas alternativas para que las empresas administren sus recursos y su liquidez.
Kapital inició su operación en Colombia en 2022. A septiembre de 2026, la compañía había atendido más de 5.000 empresas y financiado más de US$100 millones. Para originar ese financiamiento, Kapital utiliza tecnología propia, inteligencia artificial y analítica de datos.
El avance en Colombia se enmarca en la estrategia regional de Kapital Grupo Financiero, una de las mayores instituciones financieras B2B de América Latina, con presencia en México, Colombia, España y Estados Unidos, y más de 350.000 clientes atendidos con soluciones impulsadas por inteligencia artificial.
El grupo, que hoy alcanza una valoración de US$2.000 millones, anunció el pasado 9 de septiembre un financiamiento por US$125 millones para acelerar su crecimiento en sus mercados prioritarios, del que también se beneficiará su operación en Colombia.
Con la autorización, Kapital constituirá la nueva sociedad y continuará la implementación de la tecnología, los procesos y la gestión de riesgos que requiere la nueva entidad, cuya operación será completamente digital e impulsada por inteligencia artificial.
Ese trabajo es el paso previo al permiso de funcionamiento, que la Superintendencia otorga tras verificar que la entidad está lista para operar. Kapital Colombia S.A. Compañía de Financiamiento tendrá su domicilio principal en Bogotá y podrá funcionar en todo el territorio nacional.
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