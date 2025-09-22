Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia presiones e irregularidades internas en la Fiscalía

Presiones e irregularidades estarían afectando a la fiscal tercera Lucy Laborde, quien lleva el caso de Nicolás Petro, hijo del primer mandatario.
Laborde envió una carta a la cabeza mayor de la Fiscalía General de la Nación, Luz Adriana Camargo, exponiendo una serie de hechos que estarían presionándola, por ejemplo, la designación de un “apoyo adicional” para el caso.
A través de la Resolución 33 del 8 de septiembre se ordenó darle a Laborde un fiscal de apoyo mediante, pero ella dijo que “Esto no guarda relación alguna con las necesidades del despacho”, indicó, al asegurar que durante un año adelantó el proceso sin aplazamientos solicitados por la Fiscalía, mientras que la defensa acumuló 10 solicitudes.
Por otro lado, dijo que, pese a la trascendencia mediática del caso, la fiscal adelantó la investigación sin apoyo logístico: “Adelanté este proceso sin apoyo […] carecí de adecuada oficina y de un asistente, también carecí del grupo de investigadores que adelantaron la indagación, pero estos fueron reubicados”, escribió en el documento.
Una citación sorpresa
El 18 de septiembre la fiscal fue citada a una reunión por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada contra la Corrupción y se le “solicitó intempestivamente manifestar los hechos que se investigan en una nueva imputación contra el señor Nicolás Petro Burgos”.
La fiscal señaló que en esa reunión se discutieron temas que no tienen relación con su investigación, lo que despierta dudas sobre el propósito real del encuentro, cuando ya está programada la audiencia de imputación. Añadió que, al parecer, la intención era vincular su proceso con un expediente originado en una compulsa de copias hecha por el fiscal Mario Burgos Patiño.
Cabe mencionar que el caso de Nicolás Petro fue retomado por Laborde luego del retiro del fiscal Mario Burgos por investigaciones disciplinarias. En estas audiencias preparatorias del juicio se han presentado más insumos probatorios, incluyendo informes contables y bancarios, certificados de contratos públicos mediante la Fundación Conciencia Social, y análisis de los dispositivos electrónicos de Petro.