Fiscalía abrió investigación a Lucho Herrera por desaparición forzada de cuatro personas

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el exciclista Luis Alberto Herrera, conocido públicamente como Lucho Herrera, y su hermano Rafael Herrera Herrera, por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca. Los hechos habrían ocurrido el 23 de octubre de 2002, en medio del control territorial ejercido por estructuras paramilitares en el centro del país.
De acuerdo con el ente acusador, los hermanos Herrera habrían contactado a exintegrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad a cuatro habitantes de predios colindantes con propiedades de su familia. En ese periodo, dicho grupo armado ilegal tenía presencia activa en la región del Sumapaz, corredor estratégico que conecta a Cundinamarca con el sur del país.
La investigación está a cargo de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Según los elementos materiales probatorios recopilados, las víctimas fueron retenidas y posteriormente desaparecidas. Dos de los cuerpos fueron hallados en 2008 en un terreno del municipio de Silvania, también en Cundinamarca, pero solo hasta diciembre de 2025 se logró su plena identificación mediante análisis biológicos.
La entrega de los restos a las familias fue posible gracias al trabajo del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), una unidad creada para atender casos de desaparición forzada ocurridos en el contexto del conflicto armado. Las autoridades continúan con la búsqueda de las otras dos personas desaparecidas.
Lucho Herrera, una gloria del ciclismo colombiano bajo investigación judicial
Lucho Herrera es una de las figuras más importantes en la historia del ciclismo colombiano. Ganó la Vuelta a España en 1987, fue campeón de la montaña en las tres grandes vueltas y es considerado el primer escarabajo que llevó al país a la élite del ciclismo mundial. Su carrera profesional se desarrolló principalmente en la década de los años 80, en una época en la que el ciclismo colombiano comenzó a consolidarse a nivel internacional.
Tras su retiro, Lucho Herrera se mantuvo alejado de la competencia profesional y centró su vida en actividades privadas, especialmente en el sector rural de Cundinamarca. A diferencia de otros exciclistas de su generación, no tuvo una presencia constante en cargos deportivos, federativos o mediáticos, lo que hizo que su figura pública se mantuviera asociada casi exclusivamente a sus logros deportivos.
Este proceso judicial representa uno de los señalamientos más graves que ha enfrentado una figura histórica del deporte colombiano. En el pasado, el ciclismo nacional ha estado vinculado a escándalos relacionados con dopaje, financiación irregular de equipos y vínculos indirectos con actores armados, pero son pocos los casos en los que un campeón de una gran vuelta europea ha sido investigado por delitos de lesa humanidad.
Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, más del 70 % de los procesos por desaparición forzada en Colombia involucran hechos ocurridos entre finales de los años noventa y comienzos de los 2000, periodo que coincide con el retiro definitivo de Herrera del ciclismo profesional.
El caso avanza bajo el principio de presunción de inocencia y será la justicia la encargada de definir la situación jurídica de los investigados. La entidad reiteró que la información divulgada corresponde a hechos verificados dentro de una investigación penal en curso y que no constituye una declaración de responsabilidad.
Recomendado: El ciclismo profesional arranca 2026 con presupuestos históricos y salarios récord
Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de las dos víctimas restantes. El caso no solo tiene implicaciones judiciales, sino que reabre el debate sobre el pasado de figuras emblemáticas del deporte colombiano y el impacto que los conflictos del país tuvieron, incluso, fuera de los escenarios deportivos.