Fiscalía imputará dos nuevos delitos a Nicolás Petro, en el proceso que se adelanta en su contra

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, enfrentará una ampliación de cargos en el proceso penal que se adelanta en su contra por presuntos actos de corrupción vinculados con la contratación pública en el Atlántico.
Lo anterior, pues la Fiscalía General de la Nación confirmó que presentará cinco delitos en total, tras incorporar dos nuevas imputaciones al expediente original.
Estos cargos corresponden a peculado por apropiación y falso testimonio, que se suman a los ya existentes por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.
Con este ajuste, el caso se complica para el exdiputado, pues la Fiscalía también pedirá una medida de aseguramiento intramural durante la audiencia reprogramada para el 8 de noviembre.
Relacionado: Aplazan audiencia contra Nicolás Petro en Barranquilla: ¿Cuál es la nueva fecha de imputación?
Así es el proceso contra Nicolás Petro
El proceso se origina en denuncias por presuntas irregularidades en contratos firmados entre 2020 y 2023, periodo en el que Nicolás Petro se desempeñó como diputado del Atlántico. Los contratos bajo revisión superan los $3.000 millones, y habrían sido adjudicados durante ese tiempo a través de procedimientos que hoy están bajo investigación.
El caso tomó relevancia nacional en 2023, luego de que Day Vásquez, exesposa de Petro Burgos, lo señalara de recibir dinero en efectivo por parte de empresarios y particulares. Sus declaraciones impulsaron a la Fiscalía a abrir una investigación formal por posible corrupción y enriquecimiento injustificado.
De forma paralela, Nicolás Petro es investigado en otro proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, relacionados con el presunto aumento irregular de su patrimonio durante su gestión en la Asamblea del Atlántico.
Este expediente continúa en etapa preparatoria y ha estado rodeado de disputas jurídicas y versiones enfrentadas entre los implicados.