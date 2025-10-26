La compañía global Fiskil, especializada en soluciones tecnológicas de Open Finance y Open Data, anunció el nombramiento de Karol Benavides como nueva directora regional de alianzas y estrategia para Latinoamérica, con el propósito de consolidar su crecimiento en mercados clave como Colombia, Chile y Perú.
La designación marca un paso en la estrategia de expansión de la empresa en la región, donde busca fortalecer la adopción de modelos de intercambio de datos financieros seguros, escalables y regulados.
Benavides será la encargada de liderar la estrategia regional de alianzas y posicionamiento de Fiskil, con el objetivo de fortalecer las relaciones institucionales y fomentar la colaboración entre entidades financieras, reguladores y actores del ecosistema digital.
“El avance del Open Finance en Latinoamérica requiere más que tecnología: necesita colaboración, confianza y visión compartida. Desde Fiskil, trabajaremos junto a las instituciones financieras para que los datos se conviertan en un motor de inclusión, transparencia e innovación, construyendo los cimientos de una verdadera economía de datos abiertos”, señaló la nueva directora regional.
Fiskil impulsa el desarrollo del Open Finance en la región
El nombramiento de Benavides se da en un contexto de aceleración del modelo de Open Finance en América Latina, impulsado por la digitalización de los servicios financieros y la búsqueda de mayor interoperabilidad entre bancos, fintech y otros proveedores de servicios.
En este escenario, Fiskil busca posicionarse como un aliado estratégico para las entidades que desean adoptar infraestructuras de intercambio de datos basadas en estándares abiertos y regulados.
Karol Benavides es especialista en Gerencia de Proyectos por la Universidad Piloto de Colombia y cuenta con un MBA de la Universidad Sergio Arboleda.
Su trayectoria combina una visión integral del ecosistema financiero con experiencia en transformación digital y estrategias de pagos, lo que refuerza el enfoque regional de la compañía.
Por su parte, Jacob Parker, CEO y fundador de Fiskil, destacó la importancia del nombramiento: “El liderazgo de Karol representa un paso estratégico en la consolidación de Fiskil en Latinoamérica. Su conocimiento del mercado, su experiencia técnica y su capacidad para construir alianzas sostenibles serán fundamentales para conectar nuestra infraestructura global con las necesidades de las entidades financieras de la región”.
Fiskil ha procesado más de 3,35 billones de solicitudes de API, mantiene conexión con más de 200 entidades financieras y ofrece infraestructura de intercambio de datos a más de 60 instituciones en todo el mundo.
Con su expansión en Latinoamérica, la compañía busca fortalecer los cimientos de una economía de datos abiertos, promoviendo la innovación, la transparencia y la inclusión financiera en la región.