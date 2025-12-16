Atención | Fitch degradó la calificación de Colombia por «persistente déficit fiscal»

Luego de que Fitch Ratings advirtiera sobre el «persistente déficit fiscal» de Colombia, la agencia internacional bajó la calificación soberana del país este martes 16 de diciembre.
La firma rebajó la calificación de riesgo emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera (LT ME) de Colombia a ‘BB’’ desde ‘BB+’. La perspectiva de la calificación es estable tras la rebaja.
Según indicó, Fitch rebajó las calificaciones de Colombia debido a los altos déficits fiscales persistentes que provocarán que la deuda del gobierno sobre PIB siga aumentando a mediano plazo y se desvíe aún más de la mediana de sus pares.
Y prevé que la falta de un ancla fiscal creíble, el aumento de la rigidez del gasto fiscal y las posibles restricciones políticas para implementar medidas de recaudación impositiva supondrán un desafío, teniendo en cuenta las perspectivas de consolidación fiscal tras las elecciones de 2026, independientemente del resultado.
“Las calificaciones de Colombia se sustentan en un historial de preservación de la estabilidad macroeconómica y financiera a través de diversos shocks, respaldado en parte por un banco central independiente. Las calificaciones se ven limitadas por los altos déficits fiscales, el aumento de la deuda/PIB, una alta carga de intereses y una alta dependencia de las materias primas”, indicó Fitchs en un comunicado.
Déficit fiscal alto
Fitch además proyecta un déficit fiscal del gobierno central (GC) del 6,5 % del PIB en 2025.
“Si bien el déficit proyectado es ligeramente inferior al de 2024 (6,7 % del PIB), esto refleja el tratamiento contable de las considerables recompras de deuda por debajo de la par realizadas a lo largo del año, que Fitch estima que reducirán los pagos de intereses al 3,6 % del PIB desde el 4,7 % estimado en junio”, agregó.
Sin embargo, la agencia estima que el gasto primario aumentará un 13 % en 2025, lo que generará un déficit primario del 2,9% del PIB, superior al 2,4% observado en 2024, las expectativas previas de Fitch y el -0,1% esperado para la mediana de la calificación ‘BB’.
Cabe mencionar que este este martes, el Ministerio de Hacienda bajó la meta de déficit fiscal de 2025 y reveló nueva proyección de deuda pública. La entidad nacional indicó que no será del 7,1 % estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), sino que ahora espera que el desbalance entre ingresos y gastos se ubique en el 6,2 % del PIB, 0,9 puntos porcentuales (pp) por debajo de lo estimado en junio.
Asimismo, el MinHacienda indicó que a los $12 billones aplazados a inicios de año se les sumará un recorte de $2,3 billones y señaló que “se han adelantado acciones interinstitucionales orientadas a la revisión de la eficiencia del gasto público” dada la necesidad de un ajuste estructural.