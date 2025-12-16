MinHacienda baja meta de déficit fiscal de 2025; revela nueva proyección de deuda pública

El Ministerio de Hacienda reveló que este año el déficit fiscal del Gobierno no será del 7,1 % estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), sino que ahora espera que el desbalance entre ingresos y gastos se ubique en el 6,2 % del PIB, 0,9 puntos porcentuales (pp) por debajo de lo estimado en junio.
Esta cifra coincide con la revelada a finales de noviembre por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que recalculó el indicador al 6,2 % del PIB por el efecto de las operaciones de manejo de deuda (OMD) implementadas, que le han permitido al Gobierno un ahorro en el gasto de intereses.
El MinHacienda también reveló que a los $12 billones aplazados a inicios de año se les sumará un recorte de $2,3 billones y señaló que “se han adelantado acciones interinstitucionales orientadas a la revisión de la eficiencia del gasto público” dada la necesidad de un ajuste estructural.
El boletín destaca que se espera que los ingresos tributarios crezcan 0,3 pp del PIB este año frente al 2024, principalmente por los tributos externos (+0,3 pp), el IVA interno (+0,1 pp) y la recuperación del impuesto de renta de los sectores diferentes al petrolero (+0,2 pp), lo que daría cuenta de un mayor dinamismo en la economía.
Además, producto de ese proceso de búsqueda de fuentes de financiamiento, se esperan traslados de excedentes de liquidez mediante utilidades, activos estratégicos y otros recursos de varios Fondos Nacionales.
Del mismo modo, la deuda neta se ubicaría cerca del ancla en 57,3 % del PIB, 4,1 pp por debajo de lo presentado inicialmente, según un comunicado de la cartera.
“Esta corrección obedece a la apreciación del tipo de cambio y a la estrategia de gestión activa de la deuda pública adelantada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, reveló el MinHacienda.
Solo la estrategia de gestión de la deuda pública implementada este año redujo el saldo nominal de la deuda en cerca de $30 billones. Así, el gasto por intereses del Gobierno se redujo en 1,3 pp del PIB frente a 2024, contribuyendo a una disminución del déficit total.