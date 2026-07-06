Fitch: reapertura del Estrecho de Ormuz generará exceso de oferta de crudo hacia septiembre; se prevén precios bajos

El precio de referencia Brent registró un rápido descenso debido a la reapertura del estrecho de Ormuz (Irán), un punto neurálgico de la industria energética por el que transita entre 20 % y 25 % del petróleo comercializado a nivel global. Fitch Ratings manifestó que, tras el memorando de entendimiento entre EE. UU. e Irán, el precio del Brent cayó hasta US$72 por barril en julio, luego de haberse ubicado entre US$102 y US$105 por barril durante abril y mayo de 2026.
Para la calificadora, el escenario base es que el tránsito diario de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz continúe aumentando. Sin embargo, advirtió que persistirá cierta volatilidad en el transporte durante el corto plazo. Se espera una normalización en las próximas semanas, aunque los riesgos de nuevos incidentes continúan presentes.
Fitch también prevé que el Brent se ubique alrededor de US$70 por barril. Añadió que, para el 25 de junio, el tráfico de buques ya se había recuperado hasta 70 % de los niveles previos al conflicto entre EE. UU. e Irán. Asimismo, los flujos de petróleo a través del estrecho alcanzaron, a finales de junio, un promedio equivalente a 75 % de los niveles registrados antes de la guerra.
A pesar de los daños ocasionados por el conflicto sobre refinerías, centros de producción petrolera y el transporte marítimo, la calificadora prevé una rápida recuperación de esta infraestructura energética. De esta manera, estima que antes de septiembre de 2026 habrá un exceso de oferta de crudo, impulsado también por un aumento en la producción de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo).
Por otra parte, la producción de los países que no pertenecen a la OPEP, excluyendo a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, aumentaría en 1,7 millones de barriles diarios, impulsada por la producción de América del Norte y América Latina. A la vez, las exportaciones rusas crecieron en 0,9 millones de barriles diarios en mayo, frente a febrero de 2026.
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Finalmente, Bloomberg señaló que Arabia Saudita redujo los precios de su petróleo con la finalidad de competir en un mercado con una amplia oferta de crudo, lo que también presionó al Brent hasta US$72 por barril. La estatal Saudi Aramco rebajaría el precio de su crudo Arab Light para Asia en agosto en US$1,50 por barril frente al precio oficial de venta, ubicándose en US$11 por barril.
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