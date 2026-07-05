Países de la OPEP+ aumentarán su producción de petróleo en agosto para apoyar la estabilidad del mercado

Los países de la OPEP+ continúan ajustando su estrategia de producción de petróleo en medio del seguimiento a las condiciones del mercado internacional y las perspectivas para la demanda mundial de crudo.
En ese contexto, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán acordaron incrementar de manera conjunta su producción en 188.000 barriles por día a partir de agosto de 2026, como parte del desmonte gradual de los recortes voluntarios anunciados en abril de 2023.
Según informó la OPEP+, la decisión fue adoptada durante una reunión virtual realizada este 5 de julio, en la que los siete países revisaron las condiciones del mercado petrolero y reiteraron su compromiso de mantener la estabilidad de los precios.
El grupo explicó que el aumento de producción corresponde a una parte de los ajustes voluntarios implementados en 2023 y que el ritmo de restitución podrá modificarse dependiendo de la evolución del mercado.
Relacionado: ¿Qué tanto se moverá el precio del petróleo? Hay nuevos pronósticos
Reuniones mensuales continuarán
En ese sentido, los países señalaron que conservarán la flexibilidad para acelerar, pausar o incluso revertir el proceso de eliminación de los recortes de producción si las condiciones del mercado así lo requieren.
Además, los miembros reiteraron su compromiso de cumplir con los niveles de producción acordados dentro de la Declaración de Cooperación de la OPEP+ y de compensar cualquier volumen producido por encima de las cuotas establecidas desde enero de 2024.
La organización indicó que los siete países continuarán reuniéndose mensualmente para evaluar la evolución del mercado, el cumplimiento de los compromisos de producción y los mecanismos de compensación. La próxima reunión fue programada para el 2 de agosto de 2026.