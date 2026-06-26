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¿Qué tanto se moverá el precio del petróleo? Hay nuevos pronósticos

Varios hechos internacionales condicionarán el comportamiento del precio del petróleo el resto del año.

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Petróleo en Venezuela. Tokenización de petróleo en Venezuela. Imagen: Generada en NanoBanana de Gemini.
Imagen: Generada en NanoBanana de Gemini.

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Por cuenta de lo que sea el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo podría verse sustancialmente afectado en los próximos meses, tal y como viene pasando.

Los anuncios sobre el cierre del estrecho de Ormuz generan, en el corto plazo, presiones. El conflicto en Medio Oriente ha llevado a que el crudo se mantenga sustancialmente por encima de la barrera de los US$100, lo que genera presiones para la inflación global.

precio del petróleo
Imagen: Generada en NanoBanana de Gemini.

Sin embargo, nuevas proyecciones se centran en que el precio del petróleo va a seguir corrigiendo, tanto que se alejaría con fuerza de la barrera de los US$100.

Sin embargo, habrá que tener en cuenta también lo que diga la Opep si, tras posibles soluciones del conflicto, el mercado queda resentido y es necesario que se aumente o reduzca la producción.

Lo que viene para el precio del petróleo

La más reciente encuesta de Fedesarrollo muestra que, en mayo, el petróleo de referencia Brent cerró en US$92,1, mostrando una reducción mensual de 19,3% y ubicándose US$$12,9 por debajo de lo esperado por los analistas (US$$105).

“En junio, los analistas consideran que el precio del petróleo al cierre del mes se ubicará en un rango entre US$$80 y US$$93,3, con US$$89,5 dólares como respuesta mediana”.

Precio del petróleo
Imagen: Fedesarrollo

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Finalmente, esa misma encuesta señala que, para diciembre de 2026, los analistas locales esperan un precio de US$$82,5, disminuyendo frente a los US$89 esperados anteriormente.

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Tags: petróleo en Colombia
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