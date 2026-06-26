¿Qué tanto se moverá el precio del petróleo? Hay nuevos pronósticos

Por cuenta de lo que sea el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo podría verse sustancialmente afectado en los próximos meses, tal y como viene pasando.
Los anuncios sobre el cierre del estrecho de Ormuz generan, en el corto plazo, presiones. El conflicto en Medio Oriente ha llevado a que el crudo se mantenga sustancialmente por encima de la barrera de los US$100, lo que genera presiones para la inflación global.
Sin embargo, nuevas proyecciones se centran en que el precio del petróleo va a seguir corrigiendo, tanto que se alejaría con fuerza de la barrera de los US$100.
Sin embargo, habrá que tener en cuenta también lo que diga la Opep si, tras posibles soluciones del conflicto, el mercado queda resentido y es necesario que se aumente o reduzca la producción.
Lo que viene para el precio del petróleo
La más reciente encuesta de Fedesarrollo muestra que, en mayo, el petróleo de referencia Brent cerró en US$92,1, mostrando una reducción mensual de 19,3% y ubicándose US$$12,9 por debajo de lo esperado por los analistas (US$$105).
“En junio, los analistas consideran que el precio del petróleo al cierre del mes se ubicará en un rango entre US$$80 y US$$93,3, con US$$89,5 dólares como respuesta mediana”.
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Finalmente, esa misma encuesta señala que, para diciembre de 2026, los analistas locales esperan un precio de US$$82,5, disminuyendo frente a los US$89 esperados anteriormente.