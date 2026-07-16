Fitch: Triunfo de De La Espriella tendría efectos positivos en las calificaciones de empresas colombianas

Fitch Ratings reveló su posición sobre el efecto que tendría el Gobierno De la Espriella para las calificaciones de crédito de las empresas que monitorean en Colombia, en un giro promercado calificado como positivo para las compañías, a pesar del “lastre fiscal”.
Para la firma calificadora, la elección de lo que considera un “abogado conservador” representa un giro hacia políticas promercado y “podría tener implicaciones crediticias positivas para las empresas colombianas calificadas por Fitch”.
En particular, destacó que los beneficiarios más directos son los emisores de los sectores de energía, infraestructura y vivienda.
Sin embargo, la firma no dejó de lado que “el nuevo gobierno hereda un déficit fiscal de aproximadamente 7 % del PIB, una inflación persistentemente alta y niveles históricamente bajos de inversión”.
Además, destacó el estrecho margen electoral y dijo que enfrentará “un Congreso profundamente fragmentado, en el que la coalición del presidente saliente continúa siendo el bloque legislativo más grande”.
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Visión sobre Gobierno De la Espriella y Ecopetrol
Fitch tuvo en cuenta los pronunciamientos de la nueva administración, que ha manifestado su intención de autorizar el fracking, reabrir el otorgamiento de licencias para actividades de exploración y producción (upstream) e implementar cambios en el gobierno corporativo de Ecopetrol, “revirtiendo las restricciones previas a la inversión y al crecimiento de la producción”.
Alertó también que “persisten desafíos importantes, ya que la oposición social y ambiental al fracking sigue siendo fuerte en Colombia” y, a su juicio, eliminar las barreras regulatorias no garantiza un avance operativo rápido.
Mencionó que las reservas probadas de petróleo de Colombia se ubicaron en 2.020 millones de barriles al cierre de 2025, ligeramente por debajo de los 2.035 millones registrados en 2024, con una vida útil de las reservas de 7,4 años.
En el caso de las reservas de gas, registraron una caída histórica de 16,8 %, manteniendo una vida útil de 5,9 años, pero aumentando la dependencia de las importaciones.
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En este sentido, la firma consideró que “las reformas propuestas para Ecopetrol podrían llevar a la compañía a ampliar su participación en operaciones de fracking en el exterior, particularmente en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos, donde ya tiene inversiones”.
Análisis a otros sectores
En el sector de infraestructura, Fitch dijo que una mayor visibilidad sobre el portafolio de proyectos y “un renovado apetito del capital privado podrían respaldar de manera significativa una recuperación”, particularmente al restablecer el impulso en carreteras y aeropuertos, aunque sujeto a las aprobaciones fiscales y presupuestales necesarias para respaldar futuros programas de concesiones.
En el caso de la vivienda, se podría beneficiar del fuerte énfasis de la nueva administración en ampliar la oferta de vivienda y el acceso a la propiedad.
“El gobierno entrante se ha comprometido a construir más de un millón de viviendas durante su mandato de cuatro años. Entre las principales iniciativas se encuentran la reactivación del programa de subsidios Mi Casa Ya, la introducción de una tasa de interés del 2 %, hipotecas a 30 años y modelos de arriendo con opción de compra (leasing habitacional) dirigidos a los segmentos de menores ingresos”.
Añadió que el próximo gobierno también busca movilizar capital privado mediante alianzas público-privadas relacionadas con vivienda, lo que podría estimular la demanda a lo largo de la cadena de suministro del sector constructor.
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