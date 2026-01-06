FNA sacó programa que financia el 100 % de la compra de vivienda ante incertidumbre en el mercado

El reciente decreto mediante el cual el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó el incremento del salario mínimo generó un amplio debate en distintos sectores del país, especialmente entre quienes destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de vivienda. El ajuste salarial, si bien busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, también ha suscitado preocupaciones relacionadas con el aumento de algunos costos asociados al acceso y sostenimiento de créditos hipotecarios.
Desde el Gobierno nacional se ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un esquema tarifario unificado en materia de vivienda, con el propósito de ofrecer mayor claridad y estabilidad a los hogares. No obstante, gremios como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) han señalado que la legislación vigente permite que ciertos valores asociados a la vivienda se ajusten con base en el porcentaje de incremento del salario mínimo, lo que mantiene abierta la discusión sobre los efectos reales de esta medida en el mercado inmobiliario.
En medio de este panorama, las personas que tienen entre sus planes adquirir vivienda durante el año 2026 encuentran una alternativa que ha llamado la atención por su alcance y condiciones. Se trata de una estrategia impulsada por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), orientada a ampliar el acceso a la vivienda propia, especialmente entre sectores que tradicionalmente han enfrentado mayores barreras para obtener financiamiento.
El FNA ha venido desarrollando un conjunto de acciones encaminadas a facilitar que más hogares puedan cumplir el objetivo de comprar casa o apartamento. En esta ocasión, la entidad puso en marcha un programa que elimina la exigencia de la cuota inicial, uno de los principales obstáculos para quienes desean acceder a un crédito hipotecario. Bajo este esquema, el Fondo ofrece la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor de la vivienda, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
De acuerdo con la entidad, esta iniciativa responde a los problemas estructurales que ha enfrentado el mercado de vivienda en los últimos años, entre ellos la dificultad de ahorro, la informalidad laboral y el acceso limitado a productos financieros. Al permitir la financiación total del inmueble, el FNA busca no solo facilitar la compra de vivienda, sino también promover la formalización financiera de personas que, pese a contar con ingresos, no han logrado consolidar un historial crediticio sólido.
¿Cómo acceder al beneficio del 100 % para el financiamiento de vivienda que oferta el FNA?
El programa está dirigido principalmente a trabajadores independientes, personas con ingresos variables y ciudadanos que, aunque tienen capacidad de pago, encuentran dificultades para reunir los recursos necesarios para la cuota inicial. De esta manera, el Fondo pretende cerrar brechas y ofrecer oportunidades reales a quienes históricamente han quedado por fuera del sistema tradicional de crédito hipotecario.
Para acceder al beneficio del financiamiento del 100 %, el Fondo Nacional del Ahorro estableció como requisito fundamental demostrar disciplina y constancia en el ahorro. Este respaldo se acredita a través de dos de sus productos: el Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y el Ahorro Voluntario Contractual Plus (AVC Plus). Ambos mecanismos están diseñados para que los ciudadanos construyan un historial de ahorro que respalde su solicitud de crédito, sin que sea obligatorio contar con cesantías y que comenzará a regir en el primer trimestre del 2026.
El Ahorro Voluntario Contractual se presenta como una herramienta clave de inclusión financiera, especialmente para quienes no tienen un empleo formal. Mediante aportes periódicos, los usuarios pueden consolidar un capital que les permita acceder posteriormente a un crédito de vivienda en condiciones competitivas. Un aspecto relevante de este producto es que no exige un tiempo mínimo de permanencia. Basta con alcanzar el monto mínimo requerido, que actualmente es de $1.292.000, y cumplir con los demás criterios definidos por la entidad.
Una vez cumplidos estos requisitos, los ahorradores pueden solicitar el crédito hipotecario y avanzar en la compra de una vivienda nueva o usada.