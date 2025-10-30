FNA dará beneficio del 100 % para quienes comprarán casa: Requisito es mínimo

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) avanza en su propósito de facilitar el acceso a la vivienda para los colombianos, fortaleciendo su papel como una entidad comprometida con la estabilidad económica y el bienestar social. En el marco de su política de inclusión financiera, el FNA ofrecerá financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda, una medida que eliminaría la necesidad de cuota inicial y ampliaría las oportunidades para miles de familias que hoy no pueden acceder a un crédito hipotecario tradicional.
Esta iniciativa se suma a las estrategias que el Fondo ha implementado mediante el Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y el traslado de cesantías, mecanismos diseñados para fomentar el hábito del ahorro y facilitar la adquisición de vivienda propia. Con ello, el FNA busca consolidarse como la única entidad financiera pública del país que estudia un esquema de financiación total para vivienda, reconociendo el esfuerzo y la disciplina de quienes mantienen un compromiso constante con su ahorro.
La presidenta del Fondo, Laura Roa Zeidán, destacó que esta propuesta reafirma la misión institucional de premiar la constancia de los ahorradores. “El ahorro no es solo un hábito, es un compromiso con el futuro. En el Fondo Nacional del Ahorro queremos reconocer ese esfuerzo brindando la posibilidad de financiar hasta el 100 % de la vivienda. Porque ahorrar sí tiene recompensa, y esa recompensa es el hogar propio”, afirmó.
Durante el Mes del Ahorro, el FNA invita a los colombianos a conocer los beneficios del Ahorro Voluntario Contractual, una modalidad disponible para trabajadores independientes, emprendedores, colombianos residentes en el exterior y personas sin cesantías. Este sistema ofrece una rentabilidad del 2 % efectivo anual y permite acumular capital de forma flexible, sin costos adicionales, adaptándose a las posibilidades de cada usuario.
Asimismo, el Fondo pone a disposición alternativas de financiación ajustadas a diferentes necesidades: compra de vivienda nueva o usada con hasta el 90 % de financiación, mejoramiento o construcción en sitio propio con hasta el 70 %, además de opciones como el leasing habitacional y la compra de cartera. Para quienes deseen acelerar su proceso, el Ahorro Voluntario Plus (AVC Plus) permite establecer metas personalizadas y acceder al crédito una vez se alcance el monto previsto.