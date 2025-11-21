FNA lanzó nuevo programa para remodelar vivienda: Beneficio será con varias empresas y acceder es sencillo

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) hizo oficialmente el lanzamiento del programa Juntos FNA, una plataforma digital diseñada para centralizar en un mismo espacio los beneficios que reciben sus afiliados a través de una red de aliados comerciales en distintas categorías de consumo.
Con este nuevo programa, la entidad busca fortalecer la relación con sus usuarios y ampliar las alternativas que contribuyan a mejorar su bienestar y el de sus familias.
El programa integra servicios y descuentos en sectores como vivienda, hogar, educación, bienestar, moda, gastronomía y entretenimiento, además de incluir comercios con presencia nacional y regional con convenios com grandes empresas del sector de remodelación.
¿Cómo acceder a nuevo programa del FNA?
La propuesta del FNA se basa en ofrecer a los afiliados activos un esquema de fidelización que facilite el acceso a promociones, bonos personalizados y ofertas especiales, no solo para compras cotidianas, sino también para productos orientados al mejoramiento de vivienda.
Esta última línea responde al propósito central de la entidad: incentivar la calidad de vida mediante soluciones que apoyen proyectos de largo plazo.
Para las empresas que hacen parte del ecosistema de aliados, Juntos FNA representa una oportunidad comercial. La plataforma permite que los comercios consoliden su relacionamiento con el Fondo, amplíen su visibilidad entre miles de afiliados y participen en iniciativas de acompañamiento empresarial desarrolladas por la entidad.
Según la vicepresidencia del FNA, el programa está concebido como una herramienta que genera valor para ambas partes: por un lado, ofrece beneficios tangibles a los usuarios, y por otro, impulsa la dinámica comercial de los aliados.
Como parte del despliegue del programa, el FNA habilitó un micrositio dentro de su portal institucional. Allí, los afiliados pueden consultar el listado de aliados, las categorías de productos y servicios, las condiciones de redención y la cobertura geográfica de los beneficios. El proceso para hacer efectivos los descuentos se realizarán por medio de bonos personalizados y la presentación del certificado de afiliación vigente, lo que garantiza un uso seguro y ordenado de las promociones.
Desde la entidad destacaron que con el programa Juntos FNA, el Fondo busca consolidar una estrategia de fidelización a largo plazo. La iniciativa también pretende promover el ahorro constante entre los usuarios y fortalecer la presencia del FNA en el mercado, al ofrecer un portafolio complementario que genera valor agregado.