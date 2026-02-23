La reforma pensional, que sigue en manos de la Corte Constitucional, dispone de algunos importantes condicionales para que una persona pueda cambiarse de fondo de pensión en Colombia.
Esta disposición sí aplica en el país, toda vez que era un mandato previo del alto tribunal, que cumplió el Congreso al tramitar el proyecto de ley que fue avalado.
El traslado de fondo de pensión en Colombia, regularmente, se puede hacer para cualquier persona, cumpliendo algunas salvedades, pero prohibido para quienes, por ejemplo, están a menos de 10 años de jubilarse.
Sin embargo, la ventana de traslado para estos cotizantes se mantiene hasta el próximo 16 de julio, momento en el que el sistema volverá a regir bajo los condicionales y limitantes de la ley.
Requisitos para cambiar de fondo de pensión en Colombia
Hasta esa fecha, las mujeres con 47 años o más, y al menos 750 semanas cotizadas, podrán hacer la solicitud para cambiarse de fondo de pensión en Colombia.
Para el caso de los hombres, la opción se otorga si tienen más de 52 años y han hecho cotizaciones al sistema de jubilaciones por, al menos, 900 semanas.
Se espera que en los próximos días la Corte Constitucional dé a conocer una postura oficial sobre lo que será el futuro de la reforma pensional presentada por el gobierno Petro.