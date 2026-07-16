Fondos en los que J Balvin es inversionista lanzan apuesta por empresas tecnológicas en EE. UU.

Veronorte, gestor de inversiones en venture capital (VC) —con más de US$100M invertidos en Estados Unidos—, lanza su Fondo de Coinversiones.
Se trata de una estrategia complementaria que se desprende de la familia de Fondos de Fondos para invertir directamente, explicó Veronorte, en algunas de las mejores compañías de base tecnológica del momento.
Entre otros detalles, el Fondo de Coinversiones invertirá en alrededor de 10 a 12 compañías, con una meta de levantamiento de capital de entre US$8 millones y US$10 millones.
“Este fondo es la oportunidad para que inversionistas privados latinoamericanos tengan acceso privilegiado a inversiones antes disponibles para los principales family offices e institucionales norteamericanos, concentrando capital en algunas de las mejores empresas de los portafolios de fondos de venture capital de primer nivel”, explicó Camilo Botero, fundador y managing partner de Veronorte.
Además, especificó que, tras evaluar decenas de oportunidades de coinversión durante los últimos tres años, como Anthropic, Cursor, Radiant, Aalo y Saronic, “nuestro análisis indica que existe una ventaja competitiva en coinvertir con nuestros GPs, pues ellos ofrecen oportunidades que consideran de alta calidad y que no están disponibles para el mercado en general”.
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Inversiones en compañías que lideran transformación en áreas críticas
Veronorte lanza el Fondo de Coinversiones tras realizar múltiples operaciones con capital propio, logrando inversiones en etapas tempranas de compañías que lideran la transformación en áreas críticas como computación especializada para IA, aplicaciones de nueva generación y almacenamiento de energía.
Entre esas se encuentran: Positron, una compañía de diseño y fabricación de microprocesadores de inferencia eficientes; Perplexity, plataforma de búsqueda, investigación y orquestación de agentes de IA; y Coreshell, que integra ánodos de silicio metalúrgico.
En ese orden, el Fondo de Fondos II de Veronorte ahora tiene compromisos de inversión por más de US$20 millones, avanzando hacia su meta de levantamiento de US$35 millones.
Como dato adicional, cuenta con inversionistas como las family offices más relevantes de Colombia, algunos institucionales y corporativos, y artistas como J Balvin.