Avianca anunció la incorporación de dos conexiones directas entre Colombia y Estados Unidos. Con estas nuevas rutas, la aerolínea busca ampliar las alternativas de viaje hacia uno de los destinos más demandados en Florida: Fort Lauderdale.
Los trayectos, que toman como punto de partida Barranquilla y Cali, están disponibles desde este 15 de julio y serán operados en aeronaves de la familia Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros por vuelo.
De acuerdo con la compañía, esta operación diaria permitirá poner a disposición de los clientes más de 5.000 sillas semanales, facilitando los viajes de turismo, negocios y visitas familiares, al tiempo que se impulsa la internacionalización de los departamentos del Atlántico y del Valle del Cauca.
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David Alemán, director de ventas de Avianca para Colombia y Suramérica, destacó que con la puesta en marcha de estas operaciones la aerolínea no solo ofrece a los viajeros opciones directas y cómodas hacia los EE. UU., sino que también facilita el acceso a una red global de más de 80 destinos en América y Europa.
“El inicio de estas operaciones refleja nuestro compromiso continuo de fortalecer la conectividad internacional de las regiones de Colombia (…). Siempre bajo una propuesta flexible para que cada persona elija cómo prefiere volar”, añadió el directivo.
Actualmente, Avianca opera más de 400 vuelos semanales hacia y desde Estados Unidos, conectando 14 ciudades de América Latina con su red global.
Itinerarios de las nuevas rutas
Los tiquetes para estas nuevas rutas ya se encuentran disponibles a través de avianca.com, la aplicación móvil, el Contact Center, puntos de venta físicos y agencias de viaje del país.
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