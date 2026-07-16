Gobierno De la Espriella advierte que Pacto Histórico podría definir presidencia del Senado si el uribismo no logra acuerdo clave

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, advirtió que, si el Centro Democrático mantiene la candidatura de Honorio Henríquez y fuerza una votación en la plenaria del 20 de julio, será el Pacto Histórico el que termine definiendo quién ocupará la presidencia de la corporación.
«Me resisto a pensar que sea cierta la versión de que el Centro Democrático vaya a voto limpio», afirmó Lara, mientras la subcomisión creada para buscar un acuerdo entre el Centro Democrático y el Partido de la U continúa las negociaciones.
El principal punto de desacuerdo es que el Centro Democrático se niega a respaldar la candidatura del senador Alfredo Deluque, promovida por el Partido de la U, y tampoco está dispuesto a retirar la aspiración de Honorio Henríquez. La colectividad sostiene que, por ser la bancada más numerosa de la coalición de gobierno, le corresponde asumir la presidencia del Senado durante el primer año legislativo.
Ante la falta de consenso, el Centro Democrático planteó que ambas candidaturas lleguen a la sesión de instalación del Congreso, el próximo 20 de julio, para que la plenaria defina la elección mediante votación.
Gobierno electo rechaza que la decisión quede en manos del Pacto Histórico
Sin embargo, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella insiste en que las bancadas alcancen un acuerdo antes de la instalación del Congreso y reiteró su respaldo a Alfredo Deluque.
«Nosotros invitamos al Congreso a que se ponga de acuerdo. Somos muy respetuosos de la autonomía del Congreso de la República. El nombre del doctor Alfredo Deluque nos gusta y nos encantaría que todos aquellos que quieran acompañar este proyecto de Abelardo de la Espriella nos ayuden para que este proceso sea más fácil», señaló Lara.
El designado ministro del Interior aseguró que una votación abierta obligaría al Centro Democrático a buscar apoyos fuera de la coalición, lo que, a su juicio, terminaría favoreciendo al Pacto Histórico.
«Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos, y los votos disponibles son los del gobierno Petro. El Pacto Histórico estaría muy interesado en sabotear al gobierno de Abelardo de la Espriella. No creo que el Centro Democrático llegue al punto de entregarle la definición de estos asuntos al presidente Petro y al Pacto Histórico», afirmó.
Lara también respondió a las críticas del expresidente Álvaro Uribe, quien ha cuestionado que el Centro Democrático no esté siendo tenido en cuenta en la definición de la mesa directiva del Senado.