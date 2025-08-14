Foro de Sostenibilidad 2025 reunió a 100 líderes empresariales para repensar el liderazgo sostenible

Durante dos jornadas —12 y 13 de agosto—, Bogotá fue el epicentro de un diálogo sobre el futuro del liderazgo y la sostenibilidad desde el talento humano.
El Foro de Sostenibilidad 2025, organizado por Magneto con el respaldo de Colsubsidio, Claro Colombia, Avianca, Grupo Zentria, Grupo SURA, Valora Analitik, Marble Headhunter y Talenta Learning, convocó a 100 vicepresidentes, líderes y CEOs de compañías referentes en Colombia.
El recorrido del foro incluyó tres escenarios: El Cubo de Colsubsidio, el Centro de innovación Claro Gaming en Plaza Claro y el Centro de Excelencia Operacional de Avianca, donde se cerró el evento con una experiencia inmersiva para los asistentes.
“El Foro de Sostenibilidad en Bogotá fue un éxito. Reunimos profesionales de alto nivel para conversar sobre liderazgo, inteligencia artificial, sostenibilidad y los cambios que debemos impulsar. Fue un espacio para generar disrupción y reafirmar que el futuro de nuestras organizaciones requiere líderes empoderados, ágiles, fuertes, dinámicos y preparados para lo que viene”, afirmó Fabián Mascaretti, vicepresidente de experiencia al empleado y operaciones de talento humano de Avianca.
Un espacio para abordar temas diferentes
A través de paneles, conversaciones ejecutivas y sesiones de networking, los participantes exploraron:
- El liderazgo consciente como pilar de la sostenibilidad.
- Gobernanza y toma de decisiones con impacto.
- Cultura organizacional frente a contextos de cambio acelerado.
- El rol del talento humano en la transformación empresarial.
Adicionalmente, el foro contó con la participación internacional del Tecnológico de Monterrey, México, que compartió su visión académica y práctica sobre el papel de los líderes en entornos complejos y sostenibles.
Un llamado a la acción
Según estudios recientes, siete de cada 10 empresas reconocen que necesitan líderes mejor preparados para guiar transformaciones sostenibles desde lo humano.
En ese sentido, “este foro dejó claro que el liderazgo del futuro requerirá coherencia, visión y la capacidad de construir organizaciones resilientes a partir de su gente”, enfatizaron desde Magneto.
Y resaltaron que el Foro de Sostenibilidad 2025 cerró su edición en Bogotá “reafirmando la importancia de conectar a los principales actores del sector empresarial para diseñar, juntos, nuevas rutas hacia un desarrollo más humano y sostenible”.