Francisco José Lloreda fue designado como nuevo rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, para el periodo 2026 – 2028. Su nombramiento se produce tras la elección unánime del Consejo Directivo de la institución.
Lloreda ocupará el cargo en reemplazo de Carlos Sánchez Gaitán, quien desempeñó este rol durante seis años y casi cuatro décadas de vinculación con la universidad.
La trayectoria del nuevo rector de la Jorge Tadeo combina experiencia académica, gestión pública, diplomacia y liderazgo institucional.
El directivo es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, cuenta con dos magíster (uno en administración pública de la Universidad de Columbia en Nueva York y otro en políticas públicas en América Latina) y un doctorado en política de la Universidad de Oxford.
También ha ejercido como ministro de Educación, embajador de Colombia ante el Reino de los Países Bajos, interlocutor ante la Corte Penal Internacional y miembro del equipo de la defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. En esa lista también aparece su papel como alto consejero presidencial para la Seguridad Ciudadana, y presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
Lloreda, además, fue consejero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano desde 2023 hasta 2025, lo que le permitió conocer la dinámica institucional, los procesos de gobierno universitario y los principales desafíos estratégicos de la institución a futuro.