Frisby España habría ganado lío jurídico por nombre de la marca: Anuncia apertura de tiendas en ese país

Hace varios meses, la cadena de restaurantes Frisby en Colombia alertó sobre presuntas irregularidades relacionadas con el uso de su marca en España. La situación se conoció tras identificar la operación de establecimientos con el mismo nombre en ese país, lo que llevó a la compañía a iniciar acciones legales con el propósito de impedir su utilización y proteger sus derechos comerciales.
Luego de varios meses de proceso judicial, Charles Dupont, portavoz de la empresa que opera bajo la marca Frisby en España, afirmó en entrevista con Caracol Radio que el fallo fue favorable a la compañía europea. De acuerdo con su versión, la decisión se sustentó principalmente en la ausencia de registro de la marca Frisby en territorio español, un aspecto determinante dentro del litigio.
Dupont explicó que este vacío en el registro permitió el establecimiento y funcionamiento de la cadena en España sin que se configurara, desde el punto de vista legal, una infracción. En ese sentido, sostuvo que no es posible vulnerar una marca que no cuenta con protección jurídica en el país donde se alega el uso indebido.
¿Qué argumentos habría usado Frisby en Colombia en la demanda de marca?
El portavoz también indicó que la defensa de Frisby Colombia se centró en argumentar la notoriedad de su marca; sin embargo, señaló que los soportes presentados correspondían principalmente al contexto colombiano y no reflejaban un reconocimiento suficiente en el mercado español. Este elemento habría incidido en la decisión final del caso.
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Adicionalmente, Dupont aseguró que los retrasos derivados del proceso judicial afectaron la operación de la compañía en Europa, lo que, según indicó, generó pérdidas económicas significativas. En consecuencia, anunció que la empresa evaluará solicitar una indemnización por los perjuicios ocasionados, los cuales, de acuerdo con sus estimaciones, superarían los 700.000 euros por concepto de ingresos no percibidos durante más de seis meses.
Tras conocerse el resultado del litigio, el vocero confirmó que la compañía continuará con su plan de expansión en España. En ese marco, prevé la apertura de nuevas sucursales en ciudades como Barcelona y Madrid, con el objetivo de consolidar su presencia en el mercado europeo.
El ejecutivo mencionó que el objetivo de Frisby España es vender platos exclusivos de diversas partes del mundo y que ya cuentan con varias recetas.