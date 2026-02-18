Así es la gigante operación de Frisby para producir 800 toneladas de alimentos al mes

La historia de Frisby comienza en Pereira, en 1977, con una palabra y un concepto que sigue vigente a lo largo de estos 49 años: el amor para alimentar y transformar la sociedad. Así lo reconoce su fundadora, Liliana Restrepo.
La marca, creada junto a su esposo, Alfredo Hoyos Mazuera, ha logrado impregnar ese mensaje en sus plantas de producción y 290 restaurantes a lo largo del país. Y es lo que deja ver de su modo de vida, tras dejar la Gerencia General de la cadena en abril del año pasado.
“Uno de los momentos más duros para mí fue cuando Alfredo se fue, porque compartimos 48 años de vida. Entrar a un mundo espiritual, un espacio para mí fue muy importante, porque todos necesitamos un lugar seguro”, confesó Restrepo.
Y, como si fuera un mantra personal, llevado a los negocios, agregó: “Amarse a sí mismo nos permite amar a otros, tener compasión conmigo nos permite hacerlo con otros”.
La marca, conocida por la mayoría de los colombianos, tuvo un 2025 marcado de hechos destacables, que reflejan esa premisa en su gigante operación diaria.
Nuevo liderazgo para Frisby
Desde el fallecimiento de su esposo, en 2020, Liliana Restrepo asumió el liderazgo de Frisby hasta 2025, cuando la Gerencia pasó a ser ocupada por Sandra Baena. En este mismo año, la marca renovó su imagen y realizó inversiones que bordearon los $100.000 millones, como parte de su plan de remodelación.
Al cierre del año pasado, la compañía logró tener presencia en 61 municipios del país, contando incluso zonas apartadas de las grandes ciudades, como Quibdó, Turbaco, Riohacha, Pitalito, Florencia, Yopal, entre otros.
Para garantizar el suministro de todos sus puntos de venta, la compañía aseguró una producción mensual que va entre 600 y 800 toneladas de alimentos, que incluyen por supuesto su popular pollo y derivados, pero también otros alimentos calientes y fríos.
Cada planta está dividida según estos productos. En unas, se preparan los platos calientes (arroz, sopas, filetes), los fríos (ensaladas y postres) y los secos. En otras, se preparan los derivados de pechuga de pollo tan reconocidos en el país. El despliegue logístico también es un factor importante en esta marca. Cuenta con cinco centros de distribución (CEDI), que alimentan su red de distribución para llegar a todas sus tiendas en Colombia.