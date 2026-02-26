En el marco de la apertura de su nuevo restaurante, Frisby presentó los resultados de su operación al cierre del 2025 y las proyecciones del negocio para este año que inicia.
En materia de expansión, la icónica cadena de restaurantes despidió el 2025 con 290 establecimientos operando en 61 municipios del territorio nacional. La compañía también realizó nueve aperturas y avanzó en su plan de modernización con 17 remodelaciones.
Además, Frisby registró un incremento de doble dígito a 2024, con ventas que superan el billón de pesos y un total de 6.000 colaboradores.
De acuerdo con Sara Baena, gerente general de la empresa, estos resultados responden a una estrategia enfocada en la eficiencia, el fortalecimiento del modelo operativo y el lanzamiento de nuevos productos. En ese sentido, al portafolio de la firma se han incorporado nuevas apuestas como Sabores del Mundo, que hace parte de la incursión de la marca en el segmento de hamburguesas.
La hoja de ruta para 2026
La firma contempla seguir robusteciendo su plan de expansión. Para este año, Frisby prepara una inversión integral de $65.000 millones que abarcará todas las dimensiones del negocio, incluyendo nuevas aperturas.
“Seguimos con remodelaciones, ampliaciones en nuestra planta productiva, inversiones en tecnología. La idea es que el negocio siga creciendo activamente”, destacó Baena.
En lo corrido del primer trimestre del año, la compañía realizó la apertura de cinco nuevas sedes, ubicadas en Bogotá, Cartagena y Soledad, las cuales hacen parte de las 11 proyectadas para 2026 en diferentes lugares del país. En materia de modernización, se dará prioridad a la remodelación de 15 restaurantes.
“El crecimiento será estratégico, enfocado en regiones con alto potencial y plenamente alineado con la visión de largo plazo de la organización. La inversión contemplará, además, proyectos de tecnología y transformación digital, modernización de plantas de producción, fortalecimiento de la cadena de abastecimiento, así como programas de sostenibilidad e inversión social que consoliden un impacto integral y sostenible”, destacó la empresa.
Salario mínimo y caso en España
El Gobierno Nacional fijó para este 2026 un incremento del 23 % en el salario mínimo, ajuste que podría tener un impacto en los costos laborales de varias empresas. Eso, aunado a la reducción de la jornada laboral.
Al respecto, la gerente general de Frisby señaló que la compañía viene trabajando en la simplificación de actividades y el rediseño de procesos para optimizar el uso de la mano de obra.
“Se mezcla no solamente el costo, sino la reducción de la jornada. Este año ya se acaba de consolidar poder llegar a las 42 horas. Entonces es esa mezcla de poder mantener las personas, pero también lograr mayor eficiencia en los procesos, un poco para que la reducción de la jornada no se mezcle con el incremento del salario mínimo, que fue bien importante”, resaltó Baena.
Respecto al proceso legal que adelanta la marca para la protección de su nombre e imagen en España, la directiva indicó que este avanza conforme a lo estipulado por las autoridades.
“En diciembre contamos que nos habíamos ganado las medidas cautelares. Esto es un proceso de dos años y el perfeccionamiento en fondo no ha empezado. Nosotros demandamos, la contraparte respondió a esa demanda y estamos apenas en el proceso de empezar el juicio, por decirlo así. Pero la medida cautelar sigue vigente, es decir, que no se puede usar esa marca ni esos logotipos hasta que no se tome una decisión de fondo”, destacó.
La compañía enfatizó que emitirá nuevas comunicaciones conforme sea oportuno para informar a la opinión pública sobre el avance del caso.
