Las 50 empresas más responsables con el medio ambiente, según ranking Merco ESG Colombia 2025

Merco publicó su informe de las empresas más responsables con el medio ambiente en la quinceava edición. Este ranking valora el compromiso con el medioambiente y el cambio climático, sostenibilidad medioambiental, entre otros aspectos relacionados.
En el grupo de encargados para evaluar a las compañías se encuentran expertos en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), analistas financieros, miembros del gobierno y representantes de ONG’s, pero también se tienen en cuenta otras fuentes de información.
En ese contexto, el top 10 de las empresas más responsables con el medio ambiente, según el monitor de reputación empresarial, lo componen:
Alpina, que hace parte del sector alimentos. Luego le sigue Bancolombia, perteneciente al grupo de los financieros. Cabe resaltar que este banco también se mantiene en el primer lugar de Merco Responsabilidad ESG, con un total de 10.000 puntos.
En el top sigue Crepes & Waffles, de restaurantes y cafés; Bavaria, empresa de bebidas; Grupo Argos, como un conglomerado empresarial; organización Corona, del sector industrial; Natura cosméticos, que pertenece al aseo, belleza y cuidado personal; Alquería, la segunda de alimentos; Sura, la única del sector asegurador en el top; y cierra Empresas Públicas de Medellín (EPM), con energía, gas y agua.
Dentro del ranking también se encuentran: Cementos Argos (15), Ramo (20), Metro de Medellín (25), Ecopetrol (30) y Grupo Manuelita (35), entre otras.
Merco es referencia y líder en la mayoría de los 20 países donde opera. En Colombia está presente desde 2008.