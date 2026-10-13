Fruco, Maizena y otras marcas consumidas por los colombianos cambiarán de dueño: avanza fusión del negocio de Unilever

La integración de los negocios de alimentos de Unilever y McCormick avanza en Colombia, donde la operación contempla el traslado de los activos asociados a la división de alimentos de Unilever a una sociedad controlada por McCormick.
La transacción, que tiene alcance global, incluye marcas tradicionales del mercado de salsas, condimentos y productos para cocinar, como la popular Maizena, entre otros productos reconocidos en el país.
La operación todavía requiere las autorizaciones regulatorias correspondientes para concretarse en el país, las cuales estarán a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El negocio global de alimentos de Unilever, conocido como Unilever Foods, se combinará con McCormick & Company, grupo estadounidense especializado en especias, hierbas, condimentos y salsas.
El acuerdo fue anunciado el 31 de marzo de 2026 y busca reunir las carteras de ambas compañías en una empresa con ingresos globales de US$20.000 millones, con base en los resultados del ejercicio fiscal de 2025.
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Las marcas que cambiarían de dueño en Colombia
En el mercado colombiano, la operación comprende los activos de Unilever asociados a su negocio de alimentos. Sin embargo, no todas las marcas mencionadas en la operación cambian de propietario, pues la transacción incorpora el negocio de alimentos de Unilever al grupo combinado.
En Colombia, Unilever comercializa salsas picantes, mostaza y salsas líquidas bajo Fruco, además de mayonesa Fruco, Hellmann’s y Fruco Cocineros.
Su portafolio local también incluye salsa de tomate, pasta de tomate, salsa BBQ y salsa rosada Fruco; caldos y bases para cocinar Knorr, y productos Maizena, como fécula de maíz, colada, natilla y buñuelos de queso para la temporada navideña.
Por su parte, McCormick comercializa en el canal minorista salsas picantes bajo Cholula y Frank’s RedHot, además de mostaza y salsa Worcestershire bajo French’s. También vende hierbas y especias McCormick, Club House, Grill Mates y Lawry’s, así como leche de coco y fideos de arroz Thai Kitchen.
Tamaño de la transacción
El acuerdo global contempla que Unilever y sus accionistas reciban, en conjunto, acciones equivalentes al 65 % del capital totalmente diluido de la compañía combinada, además de un pago en efectivo de US$15.700 millones al cierre de la transacción. Los accionistas de McCormick conservarán el 35 % restante.
Del porcentaje correspondiente a Unilever, sus accionistas tendrán el 55,1 % de la empresa combinada y la compañía mantendrá una participación del 9,9 %. Unilever ha señalado que pretende vender esa participación de manera ordenada, no antes de un año después del cierre.
La operación valora el negocio de alimentos de Unilever en US$44.800 millones. Además, las compañías prevén alcanzar sinergias de costos anuales por aproximadamente US$600 millones, netas de las reinversiones para el crecimiento, al finalizar el tercer año después del cierre. Otros US$100 millones en sinergias incrementales de costos e ingresos se destinarían a impulsar el crecimiento.
La transacción está prevista para completarse a mediados de 2027, sujeta a las autorizaciones regulatorias, la aprobación de los accionistas de McCormick y las demás condiciones habituales de cierre.
Tras la integración, McCormick conservará su nombre, su sede global en Hunt Valley, Maryland, y su cotización en la Bolsa de Nueva York. La compañía también planea establecer una sede internacional en Países Bajos y realizar una segunda cotización en Europa.