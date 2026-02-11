¿A futbolistas de la Selección Colombia les cobrarían impuestos por jugar el Mundial?: Esto se sabe

La Selección Colombia disputará sus dos primeros partidos del Mundial 2026 en México, en sedes confirmadas como Ciudad de México y Guadalajara. Además, Guadalajara será su base de entrenamiento durante la fase inicial del torneo. En ese contexto surgió una pregunta clave: ¿los jugadores colombianos deberán pagar impuestos en México por los premios que reciban durante la Copa del Mundo?
La discusión se activó tras la publicación de la Miscelánea Fiscal 2026, el 28 de diciembre de 2025, donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó un apartado sobre el “Tratamiento fiscal para los sujetos que participarán en la organización y celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026”. Allí se menciona el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por ingresos derivados de premios en metálico relacionados con partidos disputados en territorio mexicano.
El texto señala que los futbolistas estarían obligados al pago del ISR por ingresos obtenidos por “Remuneración Base y Premios en Metálico” pagados por sus federaciones, en relación con partidos jugados en México. Sin embargo, la misma regla remite al artículo Vigésimo Quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), que establece una exención específica para la Copa del Mundo 2026.
En ese artículo se indica que las personas físicas y morales residentes en México o en el extranjero, así como residentes sin establecimiento permanente en el país, que participen en la organización y celebración del Mundial 2026, no estarán sujetas al cumplimiento de obligaciones de pago, retención o entero de impuestos derivados exclusivamente de su participación en la competencia.
Selección Colombia en México: ¿James y Luis Díaz pagarían ISR?
Con base en lo establecido en la Ley de Ingresos, los jugadores de la Selección Colombia, incluidos James Rodríguez y Luis Díaz, no tendrían que pagar ISR en México por los premios que reciban por su participación en los partidos del Mundial 2026 disputados en ese país.
La norma aplica para quienes ingresen y salgan del país entre el 7 de mayo y el 19 de agosto de 2026, periodo que cubre la competencia. Además, el Gobierno de México firmó garantías con la FIFA para exentar de impuestos a federaciones y futbolistas como parte de los compromisos para ser sede.
El incentivo fiscal no es nuevo en eventos de este tipo. En el Mundial de Brasil 2014 y en Rusia 2018 también se otorgaron exenciones tributarias a la FIFA y a las selecciones participantes. Es una condición habitual para que los países obtengan la sede.
En términos prácticos, si Colombia recibiera el premio mínimo que la FIFA entregará a las selecciones que terminen entre el puesto 48 y 33 (US$9 millones) y los distribuyera entre jugadores y cuerpo técnico, esos recursos no estarían sujetos a ISR en México por los partidos jugados allí. Además, cada federación recibirá US$1,5 millones adicionales para gastos de preparación.
Recomendado: La Selección Colombia llega al Mundial 2026 como la tercera más valiosa en Sudamérica
Desde el punto de vista operativo, expertos fiscales en México han señalado que intentar cobrar impuestos a jugadores y federaciones extranjeras implicaría altos costos administrativos. El SAT tendría que destinar recursos para fiscalizar ingresos generados en un periodo corto, por personas sin residencia fiscal en el país.