Gabinete de Andrés Julián Rendón se reconfigura ante próximas aspiraciones electorales en Antioquia

A un año y medio de finalizar su mandato, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, realizó el primer gran remezón de su gabinete con la salida de cuatro de sus principales colaboradores, varios de los cuales alistan posibles aspiraciones para las elecciones regionales de 2027.
El mandatario aceptó las renuncias de los funcionarios y designó a sus reemplazos en cargos estratégicos de la administración departamental.
En la Secretaría de Infraestructura, Horacio Gallón dejó el cargo y será reemplazado por el ingeniero civil Sebastián Castaño Gómez, especialista en vías, quien se desempeñaba como subsecretario de Planeación, Proyectos Estratégicos y Alianzas Público-Privadas (APP).
Por su parte, el Departamento Administrativo de Planeación quedó bajo la dirección del contador público Luis Fernando Agudelo Henao, quien reemplaza a Eugenio Prieto. Agudelo fue director de Antioquia Cómo Vamos y hasta ahora era asesor del despacho del gobernador.
En la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), el nuevo gerente será Carlos Mario Zuluaga Gómez, exdirector de Cornare y exalcalde de Granada, quien asumirá el cargo en reemplazo de Rodrigo Hernández Alzate.
Entre tanto, en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), tras la salida de Esteban Ramos Maya, Rendón designó de manera provisional a Luis Fernando Begué Trujillo, actual secretario de Gobierno, mientras se define un nombramiento en propiedad.
Cabe mencionar que el gerente general de Hidroituango, Alejandro Arbeláez, dejó su cargo esta semana y se dice que podría aspirar a la gobernación el próximo año.
Salidas abren el camino para aspiraciones políticas
Los cambios en el gabinete coinciden con el inicio de los movimientos políticos de cara a las elecciones territoriales de 2027.
Eugenio Prieto y Horacio Gallón figuran entre los posibles aspirantes a la Gobernación de Antioquia para el periodo 2028-2031. Rodrigo Hernández, por su parte, analizará cuál cargo de elección popular buscará en los próximos comicios.
Esteban Ramos Maya también definirá en las próximas semanas si competirá por la Gobernación o si aspirará a una curul en la Asamblea Departamental.