Galán denuncia irregularidades en elección de gerente de Corabastos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su malestar por la forma en que se adelantó la elección del nuevo gerente de Corabastos, la central de abastos más grande de Colombia y eje del suministro alimentario de la capital.
Según el mandatario, la situación está marcada por maniobras irregulares que involucran incluso el despido de su delegada en la junta directiva.
A través de su cuenta de X, Galán reveló que fue informado por su representante en la corporación de que había sido removida de la presidencia de la Junta Directiva tras oponerse a la firma de un contrato laboral cuestionado. “Anoche fui informado por mi delegada en la junta directiva de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., que fue removida de su cargo como presidente de la junta por haberse opuesto a la suscripción de un contrato laboral sobre el que existen dudas”, escribió.
El alcalde calificó la decisión como grave y preocupante, advirtiendo que solicitará la intervención de las autoridades competentes para que revisen los hechos y se garantice la transparencia en la administración de Corabastos. “Se estudiarán y adoptarán las medidas necesarias para que se investigue a fondo lo ocurrido”, señaló.
La polémica se intensifica por las denuncias que pesan sobre el nuevo gerente de la central, David Martínez Carrillo, quien enfrenta cuestionamientos por haber presentado un certificado disciplinario presuntamente falso. La Rama Judicial confirmó que el documento presentado no era auténtico y que, además, Martínez tenía una sanción vigente a inicios de 2025, pese a negarlo en su hoja de vida. El documento contenía inconsistencias en las fechas y generó serias dudas sobre la legalidad del proceso que lo llevó al cargo.