Desde este domingo el galón de gasolina baja $500 en Colombia: así quedan los precios por ciudades

Uno de los temas que se discutió durante la rueda de prensa de la primera sesión de la Junta Directiva del Banco de la República fue la baja del precio de la gasolina en el país, anticipada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Según dijo el funcionario el viernes, el Gobierno Petro continuará “haciendo reducciones mayores al valor de la gasolina, entre otras, porque queremos establecer una medida contrainflacionaria”.
Tras la revelación del jefe de la cartera de Hacienda, este sábado el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución que hace efectiva y materializa la rebaja del precio de la gasolina en Colombia y la estabilización del precio del diésel, como una medida “orientada al orden fiscal y a la corrección de distorsiones acumuladas durante años en el sistema de precios de los combustibles”.
En este sentido, desde el primero de febrero la reducción de $500 por galón de gasolina se materializa y se aplica de manera homogénea en las ciudades del país, mientras se mantiene estable el precio del diésel.
Así quedan los precios de referencia de la gasolina
Al anunciar la medida, el Ministerio de Minas recordó que tomó la decisión de ajustar gradualmente el precio de la gasolina para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), con el fin proteger las finanzas públicas.
El precio promedio con la nueva reducción, para las 13 ciudades principales será de $15.557 por galón. En Bogotá, la baja de $500 se traduce en un precio por galón de gasolina de $15.991, mientras que para Medellín será de $15.912.
Otras ciudades como Cali tendrán un galón en $16.002, en Barranquilla será de $15.626 y en Cartagena el costo de la gasolina en febrero será de $15.583 por galón.
El Ministerio de Minas y Energía también afirmó que continuará haciendo “un continuo seguimiento a la correcta implementación de la resolución, hacia la baja, y a la evolución de los precios en las distintas regiones del país, con el fin de garantizar una aplicación efectiva de la medida”.