Estos fueron los ganadores de la primera Gala Visa Fine Dining en Latinoamérica

El pasado 5 de agosto, en Bogotá se llevó a cabo la primera Gala Visa Fine Dining Table en Latinoamérica. El evento, celebrado en el Gimnasio Moderno, reunió a más de 400 invitados entre chefs, sommeliers, productores, periodistas, foodies, y personalidades de la gastronomía mundial.
Estos premios reconocieron a los restaurantes, chefs y equipos que impulsan el desarrollo de la cocina nacional con innovación, excelencia y sostenibilidad.
Los ganadores
Por categoría
-Mejor diseño de restaurante: Adriano en Casa República
-Mejor cocktail bar: Mamba Negra
-Mejor wine bar: Chin Chin
-Mejor servicio: Restaurante Río
-Mejor restaurante revelación: Humo Negro
-Mejor chef revelación: Andrés Fernández León
-Mejor chef fine dining table: Leonor Espinosa, Álvaro Clavijo
-Mejor sommelier fine dining table: Laura Hernández Espinosa
Distinciones especiales
-Menciones especiales: Astoria Roof Top , Attick & Keller, Grupo Seratta, Momentino, Soul Burger, Wala Beach Club.
-Recomendados FDT: Don Juan, Chicheria Demente, Fiero, Casa Palermo, Casa EL Ramal, Cande, Asturiano, Exxus, Animare, Empiria, Alma, La Beautiful, Romeo, Mercado 3, Platillos Voladores, Marzzano, La Unica, Qun, Kion , Tacaloa, Rabo de Pez, Terrazo Medellín.
Sartén Verde (sostenibilidad): Casa M y Blue Apple Beach Club.
Sartenes de fuego (máximo reconocimiento):
-1 fuego: Blue Apple Beach, Espiritu, Buen Humo, Guasimo, Cocina de Pepina, Adriano en Casa República, Francés Bistró, Cacio Pepe, Pizzardi, Nana, Uma Cantina Peruana, Carmen, Manuel Andrés DC, Primer Piso, Osso , Sauvage, Oficial, Nueve, Hosteria Local, Petronio, Oni Nikkei.
-2 fuegos: Selma, Afluente, Oda, Carmen, Humo Negro, Prudencia, Río Bogotá, Sambombi Bistró, Uro, X.O, Don Diablo, Salvo Patria, Oriente, La Sala de Laura, Cascajal, Débora, Idilico, Casa M.
-3 fuegos: EL Chato, Celele, El Cielo Medellín, El Cielo Bogotá, Erre Ramón Freixa, Harry Sasson, Leo Bogotá, Mesa Franca, Mini Mal.
“Esta noche hemos celebrado a los cocineros y equipos que están poniendo a Colombia en el mapa gastronómico global. Su talento es inspiración para toda Latinoamérica”, dijo Alexander De Mondey, co-fundador de Fine Dining Table.
La gala contó con el patrocinio principal de Visa y el apoyo de Moët & Chandon, Postobón, Hatsu, Bretaña, Heineken, Marpico, Vino Morandé, Aguardiente Antioqueño y Rational.
“Visa apoya la gastronomía porque reconoce en ella un motor de desarrollo económico, de inclusión financiera para miles de pequeños negocios y un impulso clave para el turismo en el país”, afirmó Adriana Cárdenas, gerente general de Visa en Colombia.
Exclusiva membresía
La ceremonia cerró con el anuncio del próximo destino Fine Dining Table en la región: Panamá, que será sede de la siguiente gala.
Durante la noche también se presentó la membresía Fine Dining Table, una suscripción exclusiva para los amantes de la alta gastronomía que ofrecerá acceso prioritario a experiencias culinarias únicas en restaurantes seleccionados de Colombia.
Recomendado: Esto es lo que hay detrás de los rankings gastronómicos: ¿Cómo va Colombia?
Esta membresía está diseñada para conectar al público foodie de alto nivel con experiencias gastronómicas únicas y atenciones de lujo en los restaurantes seleccionados por Fine Dining Table.
Los miembros tendrán acceso preferencial a eventos privados, menús de degustación especiales, reservas prioritarias y beneficios únicos todo el año, posicionando a Colombia como un destino gastronómico de clase mundial.