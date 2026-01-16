La Superintendencia Financiera dio a conocer las utilidades que obtuvieron las industrias que componen el sistema financiero en Colombia, según las cuales con corte a noviembre de 2025 sumaron $122,08 billones.
Este monto es superior al registrado en noviembre de 2024, periodo en el que se registraron unas ganancias de $112,9 billones, lo que se traduce en un crecimiento de 8,06 %.
En términos absolutos, el crecimiento fue de $9,14 billones con todas las ramas en terreno positivo, teniendo en cuenta que entre enero y noviembre, pero de 2024, varias registraban pérdidas.
De acuerdo con el Informe Actualidad del Sistema Financiero Colombiano, entre enero y noviembre del año pasado, las mayores utilidades fueron reportadas por los establecimientos de crédito, que lograron un monto de $14,4 billones, es decir, $6,72 billones más que en el mismo corte pero de 2024, cuando se reportaron $7,4 billones.
Al desagregar por tipo de entidad, los bancos acumularon utilidades de $12 billones con un crecimiento de 60 %, mientras que las corporaciones financieras volvieron a terreno positivo y alcanzaron $2,4 billones en ganancias. Además, las cooperativas de carácter financiero reportaron un saldo en verde de $114.800 millones.
Utilidades de otros actores del sistema financiero
Les siguieron las compañías aseguradoras, que alcanzaron ganancias por $3,6 billones. En el mismo periodo del año inmediatamente anterior registraron pérdidas por $322.374 millones.
Adicionalmente, las instituciones oficiales especiales (IOE), o bancos de segundo piso, lograron $3,2 billones en utilidades a noviembre del 2025, en contraste con el saldo en rojo por $1,47 billones si se compara con noviembre de 2024.
Entre tanto, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ganaron $1,28 billones, frente a unas pérdidas por $14.002 millones.
Por su parte, las sociedades fiduciarias tuvieron utilidades por $857.200 millones, con un fuerte repunte frente al mismo corte de 2024, que había sido de $53.407 millones.
Otros actores, como los intermediarios de valores, donde se incluyen las comisionistas de la bolsa de valores y la bolsa mercantil, alcanzaron ganancias por $322.407 millones ($47.726 millones a noviembre del 2024), mientras que las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPE), reportaron $3.274 en utilidades.
Al cierre de noviembre de 2025, los activos del sistema financiero (propios y de terceros) alcanzaron $3.510,9 billones, con una variación anual de 8,3 % y real de 2,8%.
De este valor, $1.654,3 billones (es decir, el 47,1 % del total) corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que el restante son recursos de terceros, incluyendo activos en custodia. La relación de activos totales con el Producto Interno Bruto (PIB) fue de 192,6 %.
El incremento nominal de los activos del sistema obedece al aporte positivo de los recursos administrados de terceros que registró una variación nominal de 11,9 % y una real de 6,3 %.
