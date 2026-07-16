El Grupo Energía Bogotá (GEB) concretó la compra del 100 % de cuatro concesionarias de transmisión en Brasil. La operación se materializó tras adquirir la participación que pertenecía a Axia Energía y que correspondía al 49 % de las acciones ordinarias.
De esta manera, el GEB sumó a su portafolio las sociedades Goiás Transmissão S.A., MGE Transmissão S.A., Transenergia Renovável S.A. y Transenergia São Paulo S.A., permitiéndole fortalecer su presencia en la región, así como su estrategia de expansión.
El negocio se llevó a cabo a través de su filial Gebbras Participações Ltda. (Gebbras) y se terminó de definir una vez cumplidas las condiciones establecidas en el Contrato de Compraventa de Acciones (SPA).
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Lo anterior incluía las aprobaciones de la Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) y el consentimiento del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Para hacerse una idea de las dimensiones de la operación, las cuatro empresas adquiridas operan en conjunto 1.086 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kV, 345 kV, 230 kV y 138 kV, además de 17 subestaciones ubicadas en los estados de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y São Paulo.
En términos financieros, las compañías registran ingresos regulados cercanos a los US$56 millones y reportaron un Ebitda IFRS de US$42 millones en 2025.