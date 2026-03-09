GeoPark no entró en la puja por los activos de Frontera Energy; recibiría US$25 millones por terminación del contrato

La compañía de petróleo GeoPark anunció que no va a aumentar su oferta para adquirir los activos de explotación y producción de petróleo de Frontera Energy en Colombia. Lo anterior se da porque otra compañía del sector, Parex, hizo una contraoferta a Frontera Energy para adquirir los mismos negocios, pero esta fue superior en cerca de US$125 millones.
Luego de que el mercado conociera la oferta de Parex, compañía operada desde Canadá, Frontera afirmó que la oferta de Parex era superior a la de GeoPark, y por lo tanto, le dio un plazo a esta última para que hiciera una contraoferta. Sin embargo, GeoPark, compañía presidida por Felipe Bayón, manifestó que incrementar la oferta no va con la disciplina financiera de la organización y la maximización de valor a largo plazo.
Como ya se había anunciado el acuerdo de venta de los activos de Frontera a GeoPark, esta última empresa expresó que, en caso de que su contraparte se eche para atrás y se incline por Parex, tendría que devolverle US$75 millones que fueron depositados previamente y un pago por terminación de US$25 millones, es decir, US$100 millones.
En pocas palabras, GeoPark dijo que sobrevalorar el negocio no cumpliría con las expectativas de retorno y también puso sobre la mesa un escenario en que haya precios más bajos del petróleo, lo que deterioraría los ingresos de tales activos. Asimismo, indicó que la estrategia está en “maximizar el valor para los accionistas a largo plazo”.
Tras la adquisición del Grupo Gilinski de 20 % de las acciones de la empresa, convirtiéndose así en el mayor accionista, GeoPark dijo que su finalidad es preservar el capital para ir por más oportunidades de negocio en Colombia, Argentina y Venezuela.
“Nuestra decisión de no aumentar la oferta por los activos de Frontera refleja nuestro compromiso con un enfoque altamente disciplinado en la asignación de capital. Evaluamos cada oportunidad de inversión bajo estrictos criterios financieros, estratégicos y de retorno ajustado por riesgo. Bajo los nuevos términos, aumentar nuestra oferta no representaría el mejor uso del capital frente a las oportunidades de nuestro portafolio y proyectos en evaluación”, dijo Bayón.
A lo que agregó que el objetivo sigue siendo maximizar el potencial de la empresa en Colombia y también el crecimiento del activo Vaca Muerta, localizado en Argentina, en el cual la compañía extrae petróleo y gas a través de la técnica de fracking.
¿De qué se trató el negocio?
A finales de enero de 2026, GeoPark indicó que había adquirido la totalidad de los activos de Frontera en un acuerdo que no estaba totalmente cerrado, pero en el que se mencionó que el precio de compra fue de US$375 millones, más US$25 millones adicionales si se cumplían ciertos hitos en el desarrollo. Sin embargo, Parex, compañía presidida por Imad Mohsen desde Canadá, puso sobre la mesa más de US$500 millones.
La empresa liderada por Bayón esperaba cerrar el negocio y de esa manera convertirse en la mayor compañía privada de petróleo y gas de Colombia. Sin embargo, Parex parece estar haciendo una fuerte apuesta en Colombia y quizás en la misma Venezuela, aunque esto último no ha sido confirmado por la compañía. Lo que sí es cierto es que está interesada en los activos de Frontera Energy en Colombia y también avanza en la exploración en pozos exploratorios en el Piedemonte Llanero con Ecopetrol.
¿Qué hace Parex en el mercado colombiano?
Es una empresa representativa en el mercado petrolero local. Si bien no es la más grande, ya que se ubica por detrás de SierraCol Energy, Frontera Energy, GeoPark, entre otras, sí tiene una fuerte apuesta por Colombia. Lo anterior se menciona porque en 2025 hubo información pública de que buscó negociaciones para adquirir GeoPark, pero no se llegó a ningún acuerdo. Actualmente quiere adquirir Frontera, con lo cual queda claro que esta empresa canadiense busca robustecerse en Colombia.
¿Por qué hay tanto interés en los activos de Frontera Energy?
Julio César Vera, experto en energía y presidente de XUA Energy, manifestó que esto es una demostración de que hay compañías multinacionales de Canadá, de mediano tamaño, que tienen interés en consolidarse en Colombia, y a partir de su experiencia, desarrollar operaciones en Casanare y Meta.
“Quien compre Frontera se consolidará como el segundo operador del país, detrás de Ecopetrol. Se está buscando adquirir unos activos bastante interesantes y con mucho potencial, que con buenos niveles de inversión y desde la visión de una compañía de exploración y producción enfocada en su dirección corporativa y en estrategias no solo de corto plazo, pueden obtener réditos importantes en producción y reservas”, dijo.
Mientras que Felipe Bernal, miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, expresó que, si GeoPark lanza una mejor propuesta que la inicial, el resultado podría equilibrarse. Añadió que el interés está en que no se trata de activos exploratorios inciertos, sino de barriles que ya están en producción.
“Para cualquiera de los dos compradores, estos activos incrementan su producción en más de 30 % o 40 %, mejoran sus métricas de reservas y fortalecen su flujo de caja en el corto plazo. Para GeoPark, esta adquisición consolidaría su posición como el principal productor privado en Colombia, duplicando inventario de reservas y fortaleciendo su presencia regional”, dijo.
Añadió que, en caso de que Parex se quede con el negocio, le permitiría ser uno de los operadores privados e independientes más robustos de Colombia y mejorar la utilización de su infraestructura, lograr mayor eficiencia en Capex por la proximidad geográfica de sus activos y optimizar costos de operación.
¿De qué activos se está hablando?
Según lo señaló GeoPark en enero de 2026, el portafolio que habría adquirido estaba compuesto por 17 bloques de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia, con oportunidades en dos áreas: la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, con exposición a crudo liviano y gas natural y anclada por el bloque VIM-1; y la cuenca de los Llanos, donde están el campo Quifa y los bloques CPE-6, Guatiquía y Cubiro.
Si se pone la lupa sobre los activos de Frontera Energy, estos se ubican en zonas como Putumayo y Caquetá, al sur de Colombia. Otros bloques están en áreas como Meta y Casanare. Finalmente, tienen presencia en Bolívar, Cesar y Sucre.
Como se señaló anteriormente, entre los principales está el campo Quifa, descubierto en mayo de 2008 y ubicado en la Cuenca de los Llanos, en Puerto Gaitán. También está CPE-6, de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados, ubicado al sureste de Bogotá, en la misma cuenca, y VIM-1, localizado en el Valle Inferior del Magdalena, donde también están los pozos La Belleza-1 y La Belleza-2.
