Frontera Energy confirma que oferta de Parex por sus activos es superior y le da a GeoPark oportunidad de mejorar propuesta

La compañía de petróleo y gas Frontera Energy, que tiene su sede en Canadá, está vendiendo sus activos de producción y explotación de petróleo. A la fecha tiene dos ofertas: la primera es de GeoPark, que ofreció US$375 millones por la compra de estos activos. Sin embargo, Parex puso sobre la mesa una suma de US$500 millones.
Frontera señaló que la oferta de Parex se constituye como superior y que, pese a que el acuerdo con GeoPark sigue vigente, puesto que ya se había hecho una transacción, GeoPark tendría cinco días hábiles en los cuales tiene el derecho, pero no la obligación, de modificar su acuerdo de venta para hacer una propuesta superior a la de Parex.
De esta forma, GeoPark tiene hasta el 12 de marzo de 2026 para hacer una propuesta mejor. Aunque Frontera dejó en claro que la oferta de Parex no tiene garantía de ser la que finalmente vaya a ser seleccionada por la compañía. Incluso la misma Junta Directiva de Frontera manifestó que se inclina por la propuesta de Geopark y recomendó que se cierre la transacción con esta compañía, que es dirigida por Felipe Bayón.
Esta historia comenzó el 30 de enero de 2026, cuando GeoPark anunció la adquisición de los activos de explotación y producción petrolera de Frontera. Para ese momento, el mercado recibió la noticia con la idea de que la compañía dirigida por Bayón se convertiría en la mayor empresa privada de petróleo y gas de Colombia, puesto que a su portafolio se sumarían los activos de Frontera.
Pero, a mediados de febrero de 2026, Parex lanzó una propuesta superior a la que hizo la misma GeoPark, con lo cual puso incertidumbre sobre el negocio inicial que se había concretado entre esta y Frontera Energy.
Parex es una compañía representativa en el mercado colombiano. Si bien no es la más grande, ya que se ubica por detrás de SierraCol Energy, Frontera Energy, GeoPark, entre otras, sí tiene una fuerte apuesta por Colombia. Lo anterior se menciona porque en 2025 hubo información pública de que buscó negociaciones para adquirir GeoPark, pero no se llegó a ningún acuerdo. Actualmente quiere adquirir Frontera, con lo cual queda claro que esta empresa canadiense busca robustecerse en Colombia.
¿Por qué hay tanto interés en los activos de Frontera Energy?
Julio César Vera, experto en energía y presidente de XUA Energy, manifestó que esto es una demostración de que hay compañías multinacionales de Canadá, de mediano tamaño, que tienen interés en consolidarse en Colombia, y a partir de su experiencia, desarrollar operaciones en Casanare y Meta.
“Quien compre Frontera se consolidará como el segundo operador del país, detrás de Ecopetrol. Se está buscando adquirir unos activos bastante interesantes y con mucho potencial, que con buenos niveles de inversión y desde la visión de una compañía de exploración y producción enfocada en su dirección corporativa y en estrategias no solo de corto plazo, pueden obtener réditos importantes en producción y reservas”, dijo.
Mientras que Felipe Bernal, miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, expresó que, si GeoPark lanza una mejor propuesta que la inicial, el resultado podría equilibrarse. Añadió que el interés está en que no se trata de activos exploratorios inciertos, sino de barriles que ya están en producción.
“Para cualquiera de los dos compradores, estos activos incrementan su producción en más de 30 % o 40 %, mejoran sus métricas de reservas y fortalecen su flujo de caja en el corto plazo. Para GeoPark, esta adquisición consolidaría su posición como el principal productor privado en Colombia, duplicando inventario de reservas y fortaleciendo su presencia regional”, dijo.
Añadió que, en caso de que Parex se quede con el negocio, le permitiría ser uno de los operadores privados e independientes más robustos de Colombia y mejorar la utilización de su infraestructura, lograr mayor eficiencia en Capex por la proximidad geográfica de sus activos y optimizar costos de operación.
¿De qué activos se está hablando?
Según lo señaló GeoPark en enero de 2026, el portafolio que habría adquirido estaba compuesto por 17 bloques de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia, con oportunidades en dos áreas: la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, con exposición a crudo liviano y gas natural y anclada por el bloque VIM-1; y la cuenca de los Llanos, donde están el campo Quifa y los bloques CPE-6, Guatiquía y Cubiro.
Si se pone la lupa sobre los activos de Frontera Energy, estos se ubican en zonas como Putumayo y Caquetá, al sur de Colombia. Otros bloques están en áreas como Meta y Casanare. Finalmente, tienen presencia en Bolívar, Cesar y Sucre.
Como se señaló anteriormente, entre los principales está el campo Quifa, descubierto en mayo de 2008 y ubicado en la Cuenca de los Llanos, en Puerto Gaitán. También está CPE-6, de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados, ubicado al sureste de Bogotá, en la misma cuenca, y VIM-1, localizado en el Valle Inferior del Magdalena, donde también están los pozos La Belleza-1 y La Belleza-2.