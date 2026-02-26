GeoPark defiende acuerdo por los activos colombianos de Frontera Energy ante oferta rival de Parex

En medio de la publicación de sus resultados financieros de 2025, GeoPark se pronunció sobre una situación que amenaza uno de sus movimientos estratégicos más ambiciosos: la irrupción de Parex Resources con una propuesta competidora para adquirir los activos upstream colombianos de Frontera Energy.
El 23 de febrero de 2026, Parex anunció que presentó una oferta alternativa para hacerse con la totalidad del negocio upstream colombiano de Frontera Energy, el mismo activo que GeoPark acordó comprar en enero de 2026.
La Junta de Frontera evaluará la propuesta de Parex conforme a los términos del acuerdo existente y GeoPark indicó que definirá sus próximos pasos según la decisión que tome Frontera.
A pesar de la competencia, GeoPark reafirmó su compromiso con la transacción y su convicción en los méritos del negocio. La compañía argumentó que su experiencia operativa la convierte en el mejor encaje estratégico para los activos de Frontera Energy.
El peso de lo que está en juego explica la firmeza de GeoPark: la adquisición contempla 17 bloques con una producción esperada de aproximadamente 40.000 barriles de petróleo equivalentes por día (boepd) netos para GeoPark en 2026, y sumaría cerca de 99 boepd de reservas 1P y 147 boepd de reservas 2P, más que duplicando las reservas consolidadas de la compañía. En términos de escala, la transacción llevaría la producción consolidada a más de 90.000 boepd hacia 2028, con un Ebitda proyectado de aproximadamente US$950 millones, más del doble del panorama standalone que GeoPark había comunicado previamente.
La operación está sujeta a aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales.
Resultados presionados por los precios, pero dentro de lo esperado
En lo financiero, 2025 fue un año difícil para GeoPark, marcado principalmente por la caída del precio del crudo. El Brent promedió US$68,2 por barril, frente a US79,8 en 2024, lo que arrastró el precio realizado combinado de la compañía a US$58,1 por barril equivalente desde US$65,6 el año anterior. El Ebitda ajustado totalizó US$277,1 millones, comparado con US$416,9 millones en 2024, y la utilidad neta cerró en US$49,7 millones para el año completo, con US$31,1 millones concentrados en el cuarto trimestre.
A pesar de ese entorno, GeoPark cumplió o superó todos sus indicadores guía: la producción promedio fue de 28.233 boepd, por encima del límite superior de su rango guía de 26.000 a 28.000 boepd, los costos operativos promediaron US$13,2 por barril y los gastos de capital totalizaron US$98,4 millones, en línea con su programa. La compañía también destacó que iniciativas de eficiencia implementadas durante el año generaron cerca de US$32 millones en ahorros estructurales de caja, con una proyección de aproximadamente US$45 millones en ahorros anualizados hacia 2026.
Al cierre del 31 de diciembre de 2025, GeoPark contaba con US$100,3 millones en la caja y un apalancamiento neto de 1,6x, sin vencimientos de deuda principal hasta enero de 2027.