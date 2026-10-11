Entrevista | Gestión y planificación patrimonial deben comenzar con la vida profesional: BBVA Global Wealth Colombia

La gestión patrimonial implica decisiones que van más allá de elegir productos financieros. Se debe distribuir las inversiones, construir un patrimonio y planificar necesidades futuras como la vivienda y la pensión.
Para BBVA Colombia, la asesoría en este campo debe acompañar a las personas en las distintas etapas de su vida, incluso desde que comienzan su trayectoria profesional.
Diego Riveros, director de Global Wealth de BBVA Colombia, explicó a Valora Analitik que la entidad ve un mayor interés por las inversiones internacionales, especialmente entre quienes tienen patrimonios más grandes.
“Cuando estamos hablando ya de patrimonios un poco más grandes, hay un poco más de diversificación, hay mucha más globalidad, hoy estamos viendo mucho apetito por diversificar geografía”, señaló.
El ejecutivo explicó que el banco ofrece alternativas para distribuir el patrimonio en mercados como Estados Unidos, España y Suiza, con opciones de renta variable y productos orientados a la valorización del capital.
Además, Riveros indicó que “en BBVA vemos apetito en estar diversificado en moneda” y que, a través de su plataforma en Suiza, ofrece a sus clientes la posibilidad de mantener recursos en euros y francos suizos, además de dólares.
Otra alternativa que mencionó son los fondos de capital privado. Según Riveros, BBVA ha observado interés por estos productos, que ofrece principalmente en mercados como Estados Unidos, España y Suiza. Estas opciones forman parte de la oferta para clientes que buscan diversificar sus inversiones entre distintas geografías y tipos de activos.
La planificación patrimonial empieza desde temprano
El ejecutivo recomendó comenzar a planificar el patrimonio desde el inicio de la vida profesional, incluso cuando la capacidad de ahorro todavía sea limitada; “Yo soy de la teoría que desde muy pequeño la persona tiene que empezar a pensar en asesoría, en construcción de su patrimonio”, afirmó.
Riveros señaló que el patrimonio no se limita a las inversiones líquidas o a un portafolio financiero, sino que también incluye los bienes raíces y la vivienda.
En ese sentido, destacó el papel que puede tener un crédito hipotecario en la construcción patrimonial: “Tener un crédito de vivienda no es malo, todo lo contrario, eso le va a permitir y a ayudar a construir patrimonio importante para el futuro”.
A medida que una persona acumula recursos, sus necesidades financieras cambian y pueden surgir decisiones sobre inversiones y beneficios fiscales. Riveros explicó que BBVA conecta a sus clientes con especialistas y aliados locales e internacionales para acompañarlos en esos procesos.
La pensión es otro componente que, a su juicio, debería revisarse con anticipación. El ejecutivo señaló que algunas personas solo empiezan a preocuparse por ese tema cuando se acercan a la edad de retiro, por lo que recomendó evaluar antes las expectativas y planificar en función de ellas. “A ver cómo quiero que sea mi pensión, cuál va a ser mi expectativa de pensión, qué es lo que yo quiero e ir planificando en ese sentido”, resumió.
Inteligencia artificial como apoyo a los asesores
La incorporación de herramientas digitales y de inteligencia artificial también hace parte de la estrategia de gestión patrimonial del banco. Riveros explicó que BBVA utiliza estas capacidades para apoyar a sus banqueros en la revisión de portafolios y en la asesoría de inversión.
El objetivo es combinar la tecnología con el acompañamiento personal. “Estamos revisando los portafolios con inteligencia artificial, pero muy enfocado a que el banquero tenga esa conversación personal con el cliente”, afirmó.
Riveros agregó que el banco busca ampliar sus capacidades tecnológicas sin perder el enfoque de asesoría personalizada y especializada.
La inteligencia artificial funciona como apoyo al trabajo de los banqueros, mientras que el acompañamiento a los clientes sigue siendo parte central de la propuesta.