La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA), uno de los operadores portuarios de Buenaventura, proyecta invertir US$250 millones adicionales para mover volúmenes de carga mucho mayores hacia 2031. Su gerente general, Álvaro Otero, se refirió a ese plan en entrevista con Valora Analitik durante un recorrido por la terminal.
Otero dijo que la compañía ha invertido alrededor de US$600 millones desde su etapa inicial. A eso se suman US$180 millones que la SPIA destina a ampliar su muelle. Según el directivo, la nueva inversión responde a la presión que tiene hoy el puerto:
“Hoy en día, como vemos, Buenaventura se está viendo apretada por la cantidad de carga que se está moviendo. Vemos que ha habido un crecimiento importante, que eso es muy bueno para el país, pero la infraestructura tiene que seguir ese camino y seguir esa tendencia y estar detrás de eso para apoyar ese crecimiento que Colombia está teniendo”.
La terminal está en la península de Aguadulce y sus accionistas mayoritarios son dos operadores portuarios internacionales: International Container Terminal Services (ICTSI), de Filipinas, y PSA, de Singapur.
Este año cumple una década de operación, porque el primer buque llegó a su muelle en noviembre de 2016. Ocupa 128 hectáreas y en su primera fase tiene capacidad para 600.000 TEU al año. El TEU es la unidad estándar del transporte marítimo y equivale a un contenedor de 20 pies.
Con la ampliación, el muelle de contenedores tendrá 300 metros más. Dentro de ese proyecto, la terminal incorporó dos grúas pórtico Super Post Panamax fabricadas por la china ZPMC. Son grúas de muelle hechas para cargar y descargar los portacontenedores más grandes del mundo. Cada maniobra puede levantar hasta 80 toneladas y las grúas alcanzan buques con hasta 24 filas de contenedores a lo ancho.
“Eso es un esfuerzo muy grande porque nos estamos preparando para el futuro, para barcos que todavía no pueden entrar a la bahía de Buenaventura, pero esperamos que en un futuro cercano lo logren hacer”, afirmó Otero.
La terminal ya recibió al Tampa Triumph, de la naviera Evergreen. Es un buque de 366 metros de eslora y capacidad para 14.000 TEU, y entra en la categoría Ultra Large Container Vessel (ULCV), la de los portacontenedores más grandes en servicio.
En el patio, el puerto espera cinco nuevas grúas RTG, que se desplazan sobre llantas para apilar y mover contenedores dentro de la terminal. La compañía estima que ahorrarán un 45 % de combustible y que tendrán unos 30 días de pruebas antes de entrar en operación comercial. También usa analítica de visión artificial, drones para inspeccionar la infraestructura bajo el agua y un asistente virtual llamado Dalia.
Empleo local y los retos de Buenaventura
Otero contó que el 100 % del empleo no calificado de la terminal y más de la mitad del calificado vienen de Buenaventura y de las comunidades vecinas. Según la compañía, las mujeres son el 39 % de su fuerza laboral.
En inversión social, SPIA reporta 173 viviendas construidas, más de 2.000 familias beneficiadas, más de 1.000 personas capacitadas y 10 proyectos productivos, con recursos por cerca de $26.000 millones.
Después del terremoto de agosto, la compañía movilizó más de 90 toneladas de mercados y otras ayudas, dijo Otero. Ahora trabaja en la reparación y reconstrucción de escuelas y algunas viviendas en las comunidades cercanas.
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El gerente dijo que la competitividad del puerto depende de obras que no le corresponden solo a la empresa privada: “Buenaventura necesita mucho apoyo. Nos hemos olvidado mucho de las necesidades durante muchos años y necesitamos cosas básicas de infraestructura, de seguridad, necesitamos mejorar las vías de acceso terrestres, necesitamos dragar el canal de acceso para que seamos más competitivos como puerto”.
“Vamos a tener que trabajar al unísono con el gobierno, con la empresa privada para lograr que estos hitos se vayan dando y logremos ser cada vez más competitivos y que podamos trabajar de una manera más eficiente”, concluyó Otero.