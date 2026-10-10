Copa Airlines anunció nuevas medidas para los pasajeros afectados por las interrupciones de sus vuelos hacia Panamá y las conexiones internacionales, luego de los cierres temporales del Aeropuerto Internacional de Tocumen provocados por los movimientos sísmicos y sus réplicas.
La compañía informó que continúa trabajando para recuperar la normalidad de sus operaciones. Sin embargo, las inspecciones adicionales de las instalaciones y las pistas aeroportuarias han generado dificultades que se reflejan en demoras prolongadas, cancelaciones y modificaciones de itinerarios.
Ante este panorama, la aerolínea amplió su política de flexibilidad para permitir que los viajeros afectados puedan cambiar sus planes, solicitar reembolsos o conservar el valor de sus tiquetes para utilizarlos posteriormente.
¿Quiénes pueden acceder a los cambios y reembolsos?
La política aplica a los boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026, correspondientes a viajes programados entre el 9 y el 14 de octubre de 2026, en cualquiera de las rutas operadas por Copa Airlines.
Los pasajeros podrán modificar sus fechas de viaje sin pagar cargos por cambio ni diferencias tarifarias. La nueva fecha del vuelo deberá estar comprendida dentro del 31 de octubre de 2026, plazo máximo establecido por la compañía para reprogramar los trayectos cobijados por esta medida.
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Las solicitudes pueden tramitarse mediante los canales oficiales de atención de Copa Airlines o a través de las agencias de viajes donde se adquirieron los tiquetes.
Quienes prefieran aplazar su viaje también podrán mantener el valor del boleto como crédito para una fecha posterior, sin cargos por cambio durante la vigencia del tiquete.
Además, la aerolínea habilitó la posibilidad de solicitar el reembolso de boletos que no se hayan utilizado o de los trayectos pendientes de tiquetes parcialmente utilizados. Esta alternativa también está disponible para quienes compraron tarifas que normalmente no permiten devoluciones.
Recomendaciones para los pasajeros afectados
Copa Airlines señaló que continúa ofreciendo asistencia a los viajeros, incluido alojamiento cuando corresponda y sujeto a disponibilidad, además de alternativas para continuar el trayecto mediante otras aerolíneas cuando existan opciones.
La empresa recomendó a quienes todavía no han iniciado su viaje consultar el estado de su vuelo en su página web o aplicación móvil antes de desplazarse al aeropuerto, debido a la posibilidad de nuevas demoras y ajustes.
La compañía espera normalizar sus operaciones próximamente y reiteró que la seguridad de los pasajeros y los colaboradores es su prioridad.