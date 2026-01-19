Noticias económicas importantes Noticias de infraestructura

Buenaventura estrena las grúas portuarias más grandes del país: serán clave para operación con Asia – Pacífico

Dos nuevas grúas pórtico Super Post Panamax entraron en operación en el puerto de Buenaventura, convirtiéndose en las de mayor tamaño del país.

Puerto de Buenaventura (1)
Puerto de Buenaventura. Foto: Puerto Aguadulce.

Al puerto de Buenaventura llegaron dos nuevas grúas pórtico Super Post Panamax, las más grandes que operan hoy en Colombia y que esperan contribuir en la conexión Asia – Pacífico.

Los equipos de última generación fueron fabricados por la empresa china ZPMC y representan un salto tecnológico importante.

En cuanto a las generalidades de los nuevos equipos, el Puerto Aguadulce explicó que están diseñados para atender buques de gran tamaño con mayor eficiencia: pueden levantar hasta 65 toneladas cuando operan en modo doble (moviendo dos contenedores a la vez) y hasta 80 toneladas en modo de carga pesada.

En la práctica, esto significa que la terminal podrá atender buques con hasta 24 filas de contenedores, optimizando los tiempos de operación y mejorando la productividad, servicio y seguridad en el muelle.

Puerto de Buenaventura
Puerto de Buenaventura. Foto: Valora Analitik

Al respecto, la Superintendencia de Transporte destacó: “Acompañamos la incorporación de estas dos nuevas grúas Super Post Panamax a la capacidad instalada de Puerto Aguadulce.

Esta adquisición constituye un aporte significativo para la consolidación de Buenaventura como el principal puerto sobre el pacífico colombiano y como un nodo esencial del comercio internacional, impulsando una logística para el comercio exterior competitiva y sostenible en el Distrito”.

Por otro lado, la terminal también incorpora tres grúas de patio RTG híbridas. “Este avance es una pieza fundamental de la estrategia ambiental de Puerto Aguadulce, ya que estas grúas reducen el consumo de combustible hasta en un 75 % frente a equipos convencionales, disminuyendo drásticamente la huella de carbono de la operación”, agregó la terminal marítima.

