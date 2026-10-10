¿Por qué se frenó el comercio en Colombia en julio? Estos factores llevaron las ventas a su nivel más bajo en dos años

El comercio al por menor en Colombia registró un reverso al inicio del segundo semestre de 2026. Un informe de la división de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá señaló que las ventas del comercio minorista crecieron apenas un 5,3 % anual en julio de 2026, lo que representa el ritmo de expansión más bajo observado en casi dos años.
La cifra sorprendió al consenso del mercado, ya que ningún analista preveía una moderación de tal magnitud frente a los registros de meses anteriores, cuando el sector crecía al 15 % en junio de 2026 y al 18,4 % en julio de 2025.
Al aislar el efecto de los rubros más volátiles, la debilidad de la demanda resulta aún más evidente, según el Banco de Bogotá. Cifras de la entidad pone en evidencia que las ventas sin vehículos registraron un modesto crecimiento anual del 2,3 % frente al 7,3 % del mes anterior y las ventas sin combustibles se ubicaron en un 7,3 % anual (en junio fueron del 17,7 %).
Además, el deterioro de la actividad comercial fue generalizado a lo largo de las distintas líneas de producto.
De las 19 categorías monitoreadas por el DANE y analizadas por la entidad financiera, únicamente 6 segmentos (un tercio del total) lograron mantener un ritmo de aceleración. Por el contrario, 8 categorías moderaron su dinámica y 5 entraron directamente en terreno de contracción anual.
Entre los sectores con variaciones anuales negativas durante julio sobresalen combustibles (-3,6 %), que resultó afectado además por la paulatina transición hacia vehículos híbridos y eléctricos, junto a prendas de vestir (-3 %) y repuestos y partes para vehículos (-2 %).
Así mismo, rubros esenciales como alimentos (0,3 %), ferretería (0,9 %) y telecomunicaciones (2,8 %) mostraron incrementos marginales, lo que sugiere un marcado agotamiento en la capacidad de compra de las familias, de acuerdo con el Banco de Bogotá.
En el extremo opuesto, las categorías que aún mantuvieron variaciones positivas destacadas fueron equipo de sonido y video (25 %), vehículos para hogares (21,8 %) y bebidas no alcohólicas (17,6 %).
Las razones estructurales detrás del freno
El equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá explicó que esta desaceleración responde al fortalecimiento de seis factores determinantes que ya venían amenazando la sostenibilidad del gasto familiar.
Por un lado, identificó un deterioro del mercado laboral, pues la creación de empleo en las principales ciudades del país sufrió una pausa, alcanzando en julio su tasa de ocupación urbana más baja en lo que va del año.
Sumado a ello, el Banco de la República incrementó su tasa de política monetaria, elevándola desde un 9,25 % en diciembre de 2025 hasta un 12, 25 % en septiembre de 2026, encareciendo sustancialmente el crédito de consumo.
Por otro lado, la revaluación de la moneda nacional redujo los ingresos en pesos que reciben los hogares colombianos por concepto de remesas y exportaciones. Y hay un agotamiento natural en el comercio tras períodos de compras intensivas en electrodomésticos y bienes de larga duración.
De hecho, la entidad anotó que el impulso que generó la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin hacia mediados de julio. También mencionó que hay una expectativa ante el ajuste fiscal previsto por el gobierno De la Espriella.
A los factores macroeconómicos se sumó el impacto del terremoto registrado el 10 de agosto de 2026, el cual afectó de forma directa a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.
Cifras de Fenalco revelan que el evento sísmico provocó una caída cercana al 45 % en la facturación de establecimientos ubicados en centros y ejes comerciales del Valle del Cauca y Risaralda durante el mes de agosto. Como consecuencia, el balance de ventas de Fenalco alcanzó su punto más bajo en dos años (+2 %).
El Banco de Bogotá destacó que el deterioro comercial no fue superior gracias al incremento coyuntural en la demanda de ayuda humanitaria (alimentos, artículos de aseo personal, frazadas y prendas para los damnificados), lo que amortiguó parcialmente el impacto en otros sectores.
Las proyecciones de la entidad anticipan que el comercio enfrentará un periodo prolongado de debilidad y sus ventas estarán en contracción, pues la emergencia derivada del terremoto continuará deprimiendo la actividad comercial, industrial, inmobiliaria, de construcción y turística en el centro-occidente del país. A esto se sumarían las condiciones financieras más apretadas para los hogares y el ajuste en las finanzas públicas.