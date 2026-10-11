Se dispara la venta de carros eléctricos e híbridos en Colombia: Tesla y Toyota lideran estos mercados

El mercado de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia registró cifras históricas en septiembre de 2026. Durante ese mes se matricularon 17.156 unidades de ambas tecnologías, que representaron el 50,7 % de los vehículos nuevos registrados en el país, según el informe mensual presentado por Fenalco y la ANDI, con datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
Los vehículos eléctricos lideraron el crecimiento porcentual. En septiembre se registraron 5.895 unidades, un incremento del 217,3 % frente al mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 1.858. Con este resultado, alcanzaron una participación del 17,4 % del mercado nacional.
Entre enero y septiembre de 2026, las matrículas de eléctricos llegaron a 39.784 unidades, un aumento del 221,7 % frente a las 12.366 registradas durante el mismo periodo del año anterior.
Por marcas, Tesla ocupó el primer lugar en septiembre con 2.435 unidades y una participación del 41,3 %. Le siguieron BYD, con 887 matrículas; Chery, con 625; MG, con 466, y Geely, con 263. El Tesla Model Y encabezó la clasificación por líneas, con 2.220 unidades registradas.
Los híbridos también alcanzaron su máximo histórico
En septiembre se matricularon 11.261 vehículos híbridos, un crecimiento anual del 58,6 %. Entre enero y septiembre, el acumulado ascendió a 74.471 unidades, un 60,7 % más que las 46.352 del mismo periodo de 2025.
Recomendado: Devolución del IVA de carros híbridos y eléctricos: este es el plazo máximo para pedir el dinero a la DIAN
Toyota lideró las matrículas mensuales de híbridos, con 2.044 unidades, seguida de Suzuki, con 1.582; Kia, con 1.107; Renault, con 1.008, y Mazda, con 898.
Por modelos, el Toyota Corolla Cross ocupó el primer puesto en septiembre, con 1.136 unidades.
Bogotá concentró la mayor cantidad de registros en ambas categorías. En eléctricos matriculó 2.964 unidades durante septiembre y, en híbridos, 4.606, consolidándose como el principal mercado regional para estas tecnologías.