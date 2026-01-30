Noticias políticas

Giros de Adres a las IPS por servicios de salud sí pueden ser embargados: Corte Suprema

Los recursos del sistema de salud son inembargables mientras sigan siendo dinero público. Sin embargo, esto cambia cuando llegan a las cuentas de las IPS.

Por: -
reforma a la salud en Colombia
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Foto: Adres

Compártelo en:

La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, aclaró que los dineros que reciben las IPS, provenientes del giro directo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por servicios de salud y tecnología sí son recursos embargables.

La Sala señaló que “la inembargabilidad que protege y resguarda los recursos del sistema general de seguridad social en salud se justifica por la necesidad de preservarlos hasta que cumplan su destinación específica, es decir, la prestación de los servicios de salud”.

En ese sentido, “una vez la Adres materializa el giro directo en favor de las IPS como pago y contraprestación por servicios y tecnologías ya prestados, con fundamento y origen en contratos de prestación de servicios de salud celebrados con la EPS, el objetivo constitucional y legal de los recursos se ha cumplido, por lo que dichos pagos pueden ser cautelados sin desconocer la protección que gobierna mientras los recursos permanecen dentro del sistema”.

Justicia
La Corte Suprema. Imagen: Corte Suprema.

Lo anterior se relaciona con una tutela y la protección del proceso de una empresa que reclamaba a una IPS el pago de una deuda cercana a $500 millones.

En su decisión, la Corte explicó que los recursos del sistema de salud son inembargables mientras sigan siendo dinero público. Sin embargo, aclaró que esto cambia cuando esos recursos llegan a las cuentas de las IPS mediante el mecanismo de giro directo.

Cabe resaltar que el giro directo es una herramienta que usa la Adres para pagar directamente a las IPS por los servicios de salud que ya prestaron, sin pasar primero por las EPS, con el fin de agilizar los pagos.

Destacado: Choque interno: Petro responsabiliza a Laura Sarabia por interventores a EPS y se abre frente jurídico

El ramo de salud registró un crecimiento del 23 % en primas entre enero y julio de 2025, según Fasecolda. Foto: Freepik.
Sector de salud en Colombia. Foto: Freepik.

Según la Corte, una vez ese dinero entra a las cuentas de las IPS como pago por servicios ya realizados, deja de ser un recurso público y se convierte en un pago contractual. Por lo tanto, ya no está protegido por la inembargabilidad.

El alto tribunal advirtió que mantener la protección sobre esos recursos, incluso después de haber sido pagados a las IPS, dejaría en desventaja a los acreedores, quienes no podrían cobrar las deudas que estas instituciones tienen, a pesar de haber cumplido con sus servicios.

La Corte señaló que impedir el embargo de estos recursos afectaría las garantías de cobro y perjudicaría a quienes esperan el pago de obligaciones por parte de las IPS.

Finalmente, reiteró lo dicho por la Sala de Casación Laboral en el fallo STL878-2023: aunque los recursos de la Adres son inembargables, al llegar a las cuentas de las IPS mediante giro directo, pasan a ser ingresos por prestación de servicios y, por tanto, pueden ser objeto de embargo.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Sector Salud
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar