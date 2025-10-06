Gobernación de Antioquia abre licitación para pavimentar vías del departamento

La Gobernación de Antioquia anunció la apertura de una licitación para pavimentar con estabilización 634 kilómetros de vías en 29 tramos viales del departamento.
Según informaron, se trata del proceso de contratación en infraestructura física más grande en la administración actual, por un valor que supera los $882.000 millones.
“Con estas obras vamos a pasar del 45 % al 65 % de vías pavimentadas de los 5.000 kilómetros que tenemos a nuestra carga. Con estas obras, vamos a tener mejores condiciones de transitabilidad, seguridad vial y competitividad para comerciantes y campesinos”, afirmó Gissed Milena Martínez Echeverri, secretaria de Infraestructura Física.
A detalle, relataron que serán 46 municipios los beneficiados directa e indirectamente, interviniendo vías secundarias y terciarias.
Por su parte, los 634 kilómetros se dividen de la siguiente manera:
- Urabá – 120,65 km
- Suroeste – 68,26 km
- Oriente – 99,22 km
- Occidente – 94,95 km
- Norte – 117,25 km
- Nordeste – 54,1 km
- Magdalena Medio – 55 km
- Bajo Cauca – 25 km.
Los alcaldes de los municipios también se refirieron al proyecto. Julio César Lopera Posada, alcalde de Entrerríos, explicó que en su municipio se estabilizarán 39,9 kilómetros en la vía Entrerríos – Labores – San José de la Montaña. “Permitirá a los productores de nuestra zona poder comercializar mucho más fácil sus productos.”.
Adicionalmente, Juan Diego Zuluaga, alcalde de Sonsón destacó que en su municipio el proyecto “va a transformar el suroriente del departamento y va a conectar con el norte de Caldas (…). Es una obra que estábamos esperando desde hace muchos años”.
Cabe resaltar que el método a utilizar, pavimentación con estabilización, es una técnica que refuerza el suelo de una vía para hacerla más resistente y duradera al aprovechar el material existente y adicionarle cal o cemento, material granular y una carpeta de rodadura en doble riego.
Las vías, además, se construirán con sistemas de drenaje para soportar mejor el tráfico y el paso del tiempo. Se estima que la construcción de obras demora aproximadamente 18 meses.
Así las cosas, la licitación, dividida en ocho lotes, ya está abierta y se puede consultar haciendo clic aquí, mientras que la adjudicación está programada para el 24 de noviembre de 2025 y el acta de inicio se proyecta para la última semana de diciembre de 2025, según información de la Gobernación.