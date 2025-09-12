Gobernación de Antioquia recuerda que el plazo para pagar la Tasa de Seguridad: estas son las fechas

La Gobernación de Antioquia recordó a los ciudadanos y entidades que el próximo 17 de septiembre vence el plazo para realizar el pago de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, correspondiente a la factura del segundo trimestre de 2025, que comprende los meses de abril, mayo y junio.
“La Gobernación de Antioquia avanza en el recaudo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La factura del segundo trimestre del año, que comprende abril, mayo y junio, ya fue enviada a comercios, industrias, entidades oficiales y hogares de estratos 4, 5 y 6”, explica la entidad.
Recursos destinados a fortalecer la seguridad
De acuerdo con el comunicado de la Gobernación, la Administración Departamental entregó 49 camionetas al Ejército y la Policía y 500 morrales para soldados de la Séptima División. En los próximos días vendrán cascos balísticos, chalecos antibalas, botas de combate, motocicletas, camionetas blindadas, radios, drones, antidrones, botes, equipos GPS, entre otros equipos.
Además, la Administración Departamental firmó el contrato para el mejoramiento y la adecuación y construcción de infraestructura para el Ejército y la Policía.
Para ello, se invertirán más de $10.000 millones durante este año para adecuar 25 Estaciones de Policía. También se realizarán los estudios, diseños y construcción de la guardia principal del Batallón del Ejército en San Carlos.
¿Cómo realizar el pago?
La ciudadanía puede realizar el pago de la Tasa de Seguridad de forma rápida y segura a través de www.antioquia.gov.co, así como en oficinas y corresponsales bancarios de Bancolombia y Banco de Occidente.
La Gobernación reiteró que este aporte es obligatorio, y que su recaudo permite financiar proyectos y dotaciones esenciales para la seguridad del departamento. El no pago en la fecha establecida generará intereses de mora y podría derivar en procesos de cobro coactivo, por lo que se recomienda ponerse al día antes de la fecha límite.