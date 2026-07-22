Gobernador de Antioquia pidió al gobierno de De la Espriella implementar la hora Gaviria

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la implementación de la llamada hora Gaviria en Colombia permitiría un ahorro de entre 2 % y 3 % del consumo de energía eléctrica en el país. Según manifestó el mandatario departamental, esto se daría particularmente en las horas de mayor demanda, es decir, entre 6:00 p. m. y 9:00 p. m.
Rendón dijo en Semana que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella estaría dispuesto a tomar las decisiones necesarias para evitar un apagón en Colombia. Lo anterior se debe a que existe un contexto complejo para la industria energética, en el que se combinan varios factores.
El primero es el fenómeno de El Niño; el segundo, el déficit de producción de gas y la necesidad de importar este energético; y el tercero, el mantenimiento de la única planta para importar gas al país, la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), programado entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026.
En el caso del fenómeno de El Niño, o de una ola de calor intensa, este evento disminuiría el nivel de los embalses y la capacidad de generación hidroeléctrica, lo que obligaría al país a recurrir a la generación térmica; a su vez, esta requiere combustibles líquidos o gas, energético que Colombia no produce en cantidad suficiente para abastecer toda la demanda de generación eléctrica. Todo esto ocurre mientras el consumo continúa creciendo.
Por ello, el gobernador mencionó que, una vez el gobierno de De la Espriella asuma el poder el 7 de agosto de 2026, es posible que convoque una mesa para encontrar soluciones que permitan “evitar un apagón”, según manifestó en Semana. De acuerdo con lo dicho por el mandatario local, Colombia está cerca de enfrentar un desabastecimiento eléctrico.
Entre las posibles soluciones, mencionó adelantar una hora el reloj con el fin de reducir el consumo de energía. Esta medida fue aplicada durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994).
Por su parte, en entrevista con Valora Analitik, el exgerente de Hidroituango, Alejandro Arbeláez, señaló que la implementación de la hora Gaviria sería necesaria y que le permitiría a Colombia ahorrar cerca de 2 % de su consumo de energía.
Según explicó, lo que se requiere es encender el parque térmico del país para respaldar la generación hidroeléctrica, ya que el agua debe administrarse porque será el recurso que más hará falta cuando el fenómeno de El Niño se intensifique. Cálculos de XM, operador del mercado eléctrico, indican que este evento climático podría extenderse hasta el cuarto trimestre de 2027.
Arbeláez explicó que esta situación se originó porque no ha habido nuevos proyectos ni aumentos en la oferta de energía, mientras que la demanda continúa creciendo. Agregó que sacar adelante un proyecto energético en Colombia es un “dolor de cabeza” debido a la tramitología: consultas previas, trámites ambientales, cambios en las reglas del juego y falta de estabilidad para la inversión.
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“Hay un cúmulo de circunstancias que hace que proyectos energéticos, que son de cuantiosas inversiones, de gran envergadura y de largo plazo, no se puedan llevar a cabo. Un Hidroituango ahora no es factible. Hidroituango comenzó en 2011 y años después no es posible uno nuevo, y esa energía nos hace falta”, manifestó.
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