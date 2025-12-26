Gobierno amplió plazo para reclamar bono de $400.000 que otorga a estos ciudadanos

Desde el Departamento de Prosperidad Social informaron, a través de un comunicado oficial, la ampliación del plazo para que los beneficiarios del programa Renta Joven puedan reclamar la transferencia monetaria correspondiente al actual ciclo de pagos, específicamente en la modalidad de giro.
La entidad precisó que la nueva fecha límite quedó establecida para el 12 de enero de 2026, con el propósito de asegurar que los participantes que no disponen de una cuenta bancaria activa accedan de manera oportuna a los recursos asignados.
De acuerdo con lo señalado por la entidad, esta decisión responde a la necesidad de brindar mayores facilidades a los jóvenes que aún no hacen parte del sistema financiero formal. Por esta razón, el pago se realiza a través de giros que pueden reclamarse en los puntos autorizados del Banco Agrario de Colombia.
Prosperidad Social explicó que el proceso de entrega de los incentivos bajo esta modalidad comenzó el 23 de diciembre, mientras que la dispersión general de los recursos del programa se inició desde el 17 de diciembre, conforme al cronograma definido para el cierre del año. Este esquema de pagos busca garantizar una distribución ordenada y eficiente de los apoyos económicos, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada beneficiario.
Recomendado: Personas con Sisbén deben hacer trámite clave para 2026: Podrían perder subsidios
En esta fase del programa, la inversión supera los $82.300 millones, una cifra que refleja el compromiso del Gobierno Nacional con la permanencia y continuidad de miles de jóvenes en procesos educativos y de formación. En total, 27.101 participantes reciben el incentivo a través de la modalidad de giro, lo que motivó a la entidad a reiterar el llamado para que los beneficiarios realicen el cobro con anticipación y eviten contratiempos durante los últimos días del plazo establecido.
Con el fin de facilitar el acceso a la información y optimizar el proceso, Prosperidad Social recordó que los jóvenes pueden consultar el punto exacto donde deben reclamar su giro mediante el enlace habilitado por el Banco Agrario.