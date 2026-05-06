El vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Roberto Uparela, confirmó que la demanda que perdió Colombia en 2023 por la megavía Ruta del Sol 3 será pagada con la emisión de TES, pero también con cambios en el contrato de concesión.
En un debate en el Congreso, el funcionario se refirió a la situación de este corredor, que va de San Roque (Cesar) hasta Ye de Ciénaga (Magdalena), pero también recorre el tramo Valledupar – Carmen de Bolívar.
Según afirmó, el contratista no pudo ejecutar un grupo de obras por el rechazo y bloqueo de algunas comunidades, que llevaron a frenar las ejecuciones que vienen desde hace más de 10 años.
En ese sentido, explicó: “Tuvimos en 2023 un laudo de tribunal presentado por Yuma (concesionario), que reclamaba el equilibrio económico del contrato. Ese tribunal falló a favor de Yuma y condenó al Estado a equilibrar el contrato”, explicó el directivo.
También indicó que, en ese momento, no se definió una cifra a pagar por parte de la Nación. En su lugar, se dejó abierta la posibilidad para negociar entre los sectores público y privado.
Inicialmente, la concesionaria pretendía que el Gobierno le pagara $1,3 billones, pero se logró un acuerdo para dejar la cifra en $770.000 millones, lo cual quedó materializado en un otrosí al contrato.
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“Esos $770.000 millones tendrán dos fuentes de pago: TES y el contrato mismo”, anotó Uparela en su intervención en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado.
¿Por qué hubo una demanda en la megavía Ruta del Sol 3?
La megavía Ruta del Sol 3 preveía una intervención de 485 km en doble calzada, a través de un contrato a 25, de los cuales ya se han ejecutado unos 300 km. No obstante, el vicepresidente ejecutivo de la ANI afirmó que los cambios en el contrato implicarán que no todos se construyan.
En su lugar, el hecho de que algunas comunidades se nieguen a la realización de obras y mantenga vías de hecho, ha generado que el alcance del contrato sea ajustado. En plata blanca, esto quiere decir que unas doble calzadas ya no se construirán, sino que habría una “recuperación funcional” de la carretera existente.
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