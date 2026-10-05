La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) adelantó una resolución en la que busca asignar nuevas áreas para la explotación de petróleo y gas. Tras el veto que tuvo el sector en la administración del expresidente Gustavo Petro, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca nuevos terrenos para la reactivación de este segmento de la industria energética colombiana.
A través de la resolución 0614 del 2 de octubre de 2026, la ANH manifestó que desea adicionar nuevas áreas disponibles para dichas actividades, además de las que están habilitadas como Áreas Disponibles en el Mapa de Tierras.
El plan del gobierno De la Espriella es otorgar a la exploración y explotación petrolera y gasífera más de 20 millones de hectáreas, pero estas no solo se ubicarían en el territorio continental colombiano, sino también en el mar Caribe.
En total son 12 áreas que están distribuidas de la siguiente forma:
- Cuenca del Catatumbo: con reserva 591.625 hectáreas en Norte del Santander.
- Cuenca del Chocó: con reserva de 110.000 hectáreas en Chocó.
- Cuenca Colombia: con reserva de 4,7 millones de hectáreas en el mar (costa afuera).
- Cuenca Cordillera Oriental: con reserva de más de dos millones de hectáreas en Boyacá, Casanare, Huila, Cundinamarca, Santander y Tolima.
- Cuenca Guajira Offshore: con reserva de más de 2,5 millones de hectáreas en el mar.
- Cuenca Llanos Orientales: con reserva de más de 3,6 millones de hectáreas en Cundinamarca, Casanare, Meta y Vichada.
- Cuenca Sinu-San Jacinto: con reserva de más de 1,3 millones de hectáreas en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre.
- Cuenca Sinú Offshore: con reserva de más de 2,3 millones de hectáreas en el mar.
- Cuenca Urabá: con reserva de 77.258 hectáreas en el mar.
- Cuenca Valle Inferior del Magdalena: con reserva de 879.855 hectáreas en Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre.
- Cuenca Valle Medio del Magdalena: con reserva de más de un millón de hectáreas en Bolívar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima.
- Cuenca Valle Superior del Magdalena: con reserva de 371.099 hectáreas en Cundinamarca, Huila y Tolima.
Debe mencionarse que, si lo anteriormente expuesto se materializa, significaría un cambio total en la política energética colombiana, ya que se abrirían las puertas para la explotación de petróleo y gas, nuevas inversiones en el sector, incentivo a la exploración y también, un impulso a recuperar la capacidad de Colombia en producir el gas que consume.
Desde 2024 Colombia perdió su autosuficiencia en gas, por lo cual el país ha tenido que recurrir cada vez más a importaciones para satisfacer su propia demanda.
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