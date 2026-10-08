Salario mínimo en Colombia Gobierno De la Espriella

Gobierno De la Espriella descarta subir “con fuerza” el salario mínimo de 2027: Apunta a decisión técnica

El salario mínimo en Colombia del 2027 ya empezó a discutirse en las mesas previas de concertación

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Mesa de negociación del salario mínimo del 2026
Mesa de concertación del salario mínimo. Imagen: Prensa MinTrabajo

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La discusión sobre el salario mínimo en Colombia para 2027 comenzó de manera anticipada, en medio de las advertencias de empresarios y analistas locales, quienes señalan que el país enfrenta presiones inflacionarias por el aumento desproporcionado decretado en 2025.

Precisamente, uno de los primeros mensajes del Gobierno fue dejar claro que esta administración solo tomará decisiones técnicas sobre el aumento del salario.

aumento del salario minimo del 2027
Imágenes: Presidencia y Gemini

De esta manera, el Gobierno descarta aumentos elevados. El límite, explicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dependerá del comportamiento de la inflación y de la productividad laboral, variables que se tendrán en cuenta para definir el ajuste del salario mínimo en Colombia.

De acuerdo con el Gobierno, no se puede contemplar un aumento tan alto, pues afectaría varios frentes. Entre los más importantes están los recursos que debe destinar al pago de sus trabajadores y el dinero necesario para cubrir las obligaciones con los pensionados.

Las precauciones que piden tener con el salario mínimo en Colombia para 2027

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo aseguró que se escucharán todas las posturas en la mesa de concertación, pero que la discusión deberá tener una base técnica.

“Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los actores. Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad, pero necesita confianza y reglas claras”, dijo la ministra Natalia López.

salario minimo colombia 2027
Imagen: Generada con IA de Gemini

Recomendado: Comienzan reuniones previas a la discusión del salario mínimo entre empresarios, Gobierno y trabajadores

Tras los primeros diálogos, se espera que en los próximos días empresarios y trabajadores presenten sus comentarios iniciales para sentar las bases de la discusión y avanzar de manera anticipada en la definición del ajuste.

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